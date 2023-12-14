أفضل 6 تطبيقات متابعة اخبار الرياضة للأندرويد والأيفون

أفضل تطبيقات متابعة اخبار الرياضة للأندرويد..لا تتوقف الرياضة على كرة القدم وحسب، هناك الكثير من الرياضات التي يمكن متابعة كل جديد بها، ككرة السلة والتنس، وما إلى ذلك! متابعة اخبار الرياضه هو أمر ممتع بالنسبة للبعض وأمر هام بالنسبة للكثير، وهذا ما يدور حوله مقالنا حيث سنتحدث حول أفضل تطبيقات متابعة اخبار الرياضة من خلال هاتفك، وما يميز تلك التطبيقات هو أنك ستتمكن من متابعة آخبار الرياضة اليوم مباشر، أو آخر أخبار الرياضة بوجه خلال الفترة الحالية، وهذا ما ستقدمه لك تلك التطبيقات التي سأقدمها لك في مقالنا التالي لمتابعة آخر أخبار الرياضه بشكلٍ فعّال، تابع لتتعرف على المزيد.

أفضل تطبيقات اخبار الرياضة للأندرويد والأيفون

وتاليًا سأوافيك بأفضل التطبيقات لمتابعة أخبار الرياضة اليوم مباشر

Bleacher Report

أحد أفضل تطبيقات اخبار الرياضة التي يمكنك استخدامها وتحميلها على هاتفك، حيث يُمكنك تطبيق Bleacher Report من متابعة الاخبار الرياضية وكل ما هو جديد في آخر أخبار الرياضة فستتمكن من متابعة الدوريات العالمية في العديد من أنواع الرياضة على مستوى العالم، كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وغيرهم من الرياضات الأخرى التي يُمكنك متابعة أخبارها، كما أن التطبيق يوفر مقالات رياضية بل وإحصائيات ونتائج المباريات، بالإضافة إلى وجود مقاطع فيديو متعددة عن اللاعبين وعن الفرق التي تتابع أخبارها، كما أنه يوافيك بتنبيهات عند نشر آخر أخبار الرياضة الهامة، وإذا كنت أحد لاعبي الفانتازي فيمكنك ربطه بحساب الفانتازي خاصتك، كما يتوفر به إمكانية مشاهدة المباريات بث مباشر من داخل التطبيق، ولهذا يعد أحد أفضل تطبيقات اخبار الرياضه لهاتفك. لتحميل التطبيق

السعر: Free

للتحميل للأيفون

السعر: Free+

The Athletic

أحد أفضل تطبيقات اخبار الرياضة التي ستستمتع باستخدامها، يُمكنك تطبيق The Athletic من متابعة أخبار الرياضة اليوم مباشر وآخر أخبار الرياضة بشكلٍ عام، يقوم بتغطية ومتابعة العديد من الرياضات على مستوى العالم، والكثير من الدوريات العالمية التي ستهتم بالتأكيد لأحداها فكأس العالم، ودوري أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية الأخرى، بالإضافة إلى بطولة الـ NBA لكرة السلة، وكرة التنس واليد وبطولات الملاكمة، يُمكنك متابعة اخبار الرياضه للعديد من الفرق مع إمكانية اختيار الفرق والدوريات المفضلة لك لمتابعتها، يوفر فيديوهات لأفضل اللقطات في المباريات التي تقام، ويُمكنك من خلاله معرفة مواعيد المباريات التي تقام في مختلف الدوريات ومتابعة المباراة التي تريدها من خلاله بشكلٍ مباشر، يقوم بإرسال الإشعارات على مدار اليوم لإخطارك بالأخبار الهامة، ليكون أحد أفضل تطبيقات الاخبار الرياضية لتحميله على هاتفك.

لتحيمل التطبيق للأندرويد

السعر: Free

للتحميل للأيفون

السعر: Free+

BeSoccer

أحد أفضل والتطبيقات التي يمكنك استخدامها لمتابعة اخبار الرياضة بشكلٍ بسيط وموثوق، يتميز تطبيق BeSoccer بموثوقية المعلومات التي يأتي بها في الأخبار التي ينشرها، فيمكنك متابعة اخبار الرياضه من خلاله بشكلٍ فعّال

حيث يقدم لك الاخبار الرياضية مقدمة من المواقع أكبر وأهم المواقع الرياضية حول العالم حتى تحصل على الخبر مع مصدره في مقالٍ واحد، يوفر لك ميزة متابعة المباريات من خلاله بشكلٍ مباشر، فـ أخبار الرياضة اليوم مباشر هو أحد مميزات هذا التطبيق، حيث يُمكنك معرفة المباريات المقامة اليوم وغد وعلى مدار الأسبوع، وهذا في شتى الدوريات العالمية المختلفة ليكون أحد أفضل تطبيقات آخر أخبار الرياضة التي يُمكنك تحميلها على هاتفك.

لتحميل التطبيق للأندرويد

السعر: Free

للتحميل للأيفون

السعر: Free

Goal

تطبيق Goal هو أحد التطبيقات التي يُمكننا اقتراحها عليك لتقوم بمتابعة أخبار الرياضة اليوم مباشر من خلالها، يتميز تطبيق goal لمتابعته للرياضية حول العالم بمختلف الدوريات على مستوى العالم

يوافيك بأهم الأخبار حول كرة القدم وغيرها من الرياضات، وتحليلات وإحصائيات للمباريات التي تقام وهذا من خلال متخصصين محترفين في مجالات الرياضة، كما يوافيك بجداول بالمباريات التي تقام يومًا بيوم حتى تتمكن من متابعة الاحبار الرياضية والمباريات بشكلٍ فعّال من خلال تطبيق واحد، كما يُمكنك من مشاهدة المباريات بشكلٍ مباشر من خلال التطبيق، ليكون بيدك أحد أفضل تطبيقات اخبار الرياضه لتحميله على هاتفك.

لتحميل التطبيق للأندرويد

السعر: Free

للتحميل للأيفون

السعر: Free

BBC Sport

يعد أحد أفضل تطبيقات الاخبار الرياضية والذي يأتي من شبكة BBC العالمية للأخبار، وتحديدًا اخبار الرياضة فهي ما نتحدث عنه في مقالنا، يعد تطبيق BBC Sport أحد أفضل تطبيقاتنا التي نعرضها لـ اخبار الرياضه لما به من مميزات

حيث يوافيك بنتائج المباريات وتحليلاتها بشكلٍ مستمر وشامل، وهذا في شتى الرياضات التي يمكن أن تتابعها، كما يوفر مقاطع فيديو مميزة للمباريات والفرق التي تتابعها ما إذا كانت في كرة القدم أو كرة السلة أو كرة اليد أو غيرهم من الرياضات، وإذا كنت من مشجعي كرة القدم فستجد جداول بالبطولات الأوروبية والعالمية مع ترتيبها حسب مواقيتها، كما يوافيك تطبيق BBC Sport بالتنبيهات والإشعارات اللازمة لإخطارك بكل ما هو هام في عالم الرياضة حيث يوافيك بـ اخبار الرياضة اليوم مباشر، كما أنه يأتي بتلك المميزات بشكلٍ مجاني، وبمساحة بسيطة.

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السعر: To be announced

للتحميل للأيفون

السعر: Free

TheScore

يعد تطبيق The Score: Sports Scores & News أحد أفضل تطبيقات اخبار الرياضه التي يمكنك من خلالها أن تتفقد أخبار الرياضة اليوم مباشر والاخبار الرياضية بشكلٍ عام، يأتي بميزاتٍ رائعة لتجعله ضمن قائمتنا لتطبيقات اخبار الرياضه

حيث يوافيك بـ آخر اخبار الرياضة للدوريات الكبرى كالدوري الأسباني والدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وغيرها، ولا يقتصر في تغطيته على كرة القدم فقط وحسب، بل يشمل العديد من الرياضات ككرة القدم الأمريكية وكرة البيسبول وكرة اليد، والدوري الأمريكي لكرة السلة NBA وبطولات الهوكي، كما يوافيك بالإحصائيات للمباريات التي تقام على مدار الأيام وأخبار انتقالات اللاعبين وما يدور بينهم وبين الفرق الكائنين بها، وذلك بالتأكيد بالإضافة إلى أنه يأتي بنشره للفيديوهات المميزة للمباريات والفرق التي تتابعها واللاعبين الذي تهتم بهم، ويأتي بواجهة سهلة للتعامل معها من كافة المستخدمين، ويوافيك بتنبيهات فور نشر الأخبار الهامة وتسجيل الأهداف في المباريات التي تتابعها، ولهذا يعد أحد أفضل تطبيقات اخبار الرياضة التي نقترحها.

لتحميل التطبيق للأندرويد

السعر: Free

للتحميل للأيفون

السعر: Free