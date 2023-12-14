شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تحظر الرسائل النصية من تطبيق "iMessage for Android" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت شركة آبل تطبيق Beeper Mini، وهو تطبيق "iMessage for Android"، بعد أن قام مطورها بهندسة عكسية لميزة "آي مسج"، لإرسال رسائل من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

عاد التطبيق ولكن بعض المستخدمين غير قادرين مرة أخرى على إرسال الرسائل، حيث كان من الممكن أن يعرض التطبيق من شركة "بييبر" الناشئة مستخدمي آيفون لخطر مشكلات الخصوصية والأمان بعد استغلال الخلل.

وقالت "بييبر" في منشور على منصة إكس: "يبدو أن شركة آبل تحظر تسليم رسائل "آي مسج"، إلى حوالي 5% من مستخدمي "بييبر ميني" عن عمد"، مضيفة "لن يكون لدينا حل الليلة، لكننا نعمل على ذلك".





أبل تحظر Beeper Mini

بعد فترة وجيزة من بدء التطبيق في اكتساب قوة جذب مع أكثر من 100000 عملية تنزيل خلال أول 48 ساعة وسرعان ما ارتفع ليصبح واحدًا من أفضل 20 تطبيقًا في قوائم متجر بلاي، ضربت شركة آبل بييبر ميني في غضون أسبوع بعد نشره على متجر بلاي.

وقالت شركة آبل إن التطبيق استغل بيانات الاعتماد المزيفة للوصول إلى آي مسج، مما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على إرسال أو استقبال النصوص من خلال التطبيق.

وقالت الشركة الناشئة: "نحن نعترض بشدة على الادعاء بأن بييبر ميني يشكل مخاطر كبيرة على أمن المستخدم وخصوصيته".

حصل التطبيق على دعم من السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن من ولاية ماساتشوستس بعد أن ذكرت تقارير أن شركة آبل حظرت التطبيق.

وقال وارن: "الرسائل النصية الفقاعية الخضراء أقل أمانًا، فلماذا تحظر شركة آبل تطبيقًا يسمح لمستخدمي أندرويد بالدردشة مع مستخدمي آيفون؟ شركات التكنولوجيا الكبرى تسحق المنافسين لحماية الأرباح"، داعيًا إلى مراسلة سهلة وآمنة عبر الأنظمة الأساسية.





أبل تتبنى نظام RCS

جاء هذا التطوير بعد وقت قصير من موافقة شركة آبل على اعتماد معيار الاتصالات الغنية (RCS) لـ آي مسج، ما يعني أنه قد لا تكون هناك حاجة لتطبيق مختلف لإرسال رسائل إلى أجهزة آيفون بنفس الميزات وبروتوكولات الأمان، وقالت شركة آبل في بيان إنها "ستواصل إجراء التحديثات في المستقبل لحماية مستخدمينا".