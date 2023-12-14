تكنولوجيا: هاتف Realme C67 5G ينطلق برقاقة Dimensity 6100 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Realme اليوم رسمياً عن هاتف Realme C67 5G الذي يضم رقاقة Dimensity 6100 Plus، ومستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وسعر يبدأ من 168 دولار.

يتميز هاتف Realme C67 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتضم ثقب للكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل والتي تقدم نظام Mini Capsule 2.0 لعرض معلومات عن النظام في محيط ثقب الكاميرة.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8 بتقنية دمج البيكسل 4 في 1، مع مستشعر portrait بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما ينطلق Realme C67 5G بواجهة Realme UI 4.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، ويدعم الهاتف معايير IP54 في مقاومة الماء والأتربة، وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي مدمجة في زر التشغيل، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات.

أيضاً تقدم Realme الهاتف بمعالج Dimensity 6100 Plus، وذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

ويدعم C67 5G بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ويتوفر الهاتف في للشراء في السوق الهندي في 20 من ديسمبر بسعر يبدأ من 168 دولار.

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