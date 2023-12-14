شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يستأنف عملياته الفضائية بعد إصلاح الخلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وكالة ناسا من إعادة تشغيل تلسكوب هابل في الفضاء بعد إصلاح الخلل، حيث دخل المرصد المداري إلى الوضع الآمن التلقائي في نوفمبر، وبعد سلسلة من الانتكاسات المتعلقة بإحدى أدوات التوجيه، استأنف تلسكوب هابل الفضائي الآن مهمته في التقاط صور للفضاء البعيد.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، كشفت وكالة ناسا، أن المرصد الشهير قد استأنف عملياته العلمية، وجاء في البيان: "المركبة الفضائية في صحة جيدة وتعمل مرة أخرى باستخدام جميع الجيروسكوبات الثلاثة الخاصة بها".

بدأت مشاكل التلسكوب في 19 نوفمبر، عندما بدأ أحد الجيروسكوبات الثلاثة المميزة للمرصد في تقديم قراءات خاطئة، وتعد الجيروسكوبات هي عبارة عن أجهزة تستخدم إما أشعة ضوئية متداولة أو عجلات تدور بسرعة لمساعدة العلماء على التأكد من أن الجسم يواجه الاتجاه الذي يريدون أن يواجهه.

وكان يؤثر الخلل بشكل كبير على القياسات العلمية، حيث إنه لتصوير بقعة معينة في الفضاء السحيق باستخدام هذا التلسكوب الذي يدور حول الأرض، يجب عليك التأكد من أنها تواجه تلك البقعة في الفضاء السحيق.