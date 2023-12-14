تكنولوجيا: أجهزة Galaxy Book4 تنطلق بمعالجات Intel Core Ultra وتقنية الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت العملاق الكوري اليوم بشكل رسمي سلسلة أجهزة Galaxy Book4 التي تتضمن ثلاثة إصدارات، وتضم معالجات Intel Core Ultra، وتتميز بدعم تقنية الذكاء الإصطناعي.

تتميز سلسلة أجهزة Galaxy Book4 بمعالجات Intel Core Ultra الجديدة التي تتضمن وحدة معالجة بآداء أسرع، مع كرت شاشة وشريحة NPU جديدة لتقنية الذكاء الإصطناعي.

كما تضم الأجهزة كرت الشاشة Nvidia RTX 4070 بذاكرة 8 جيجا بايت رام والذي يدعم تقنية DLSS لتعزيز تجربة الألعاب، كما توفر سامسونج بمعالج Core Ultra 7، وكرت شاشة RTX 4050 بذاكرة 6 جيجا بايت رام.

وتقدم سامسونج سلسلة Galaxy Book4 بتحسينات في التصميم الذي يتضمن غرف حرارية بحجم أكبر بنسبة 11% مع اثنان من مراوح blade، كما تتوفر الأجهزة بذاكرة عشوائية من 16 إلى 64 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X.

أيضاً تتوفر الأجهزة بسعة تخزين تبدأ من 512 جيجا بايت، أو 1 أو 2 تيرابايت في سعة SSD، مع فتحة إضافية، وتتميز الإصدارات الثلاثة بشاشة Dynamic AMOLED 2X تدعم خاصية اللمس، وتدعم الشاشات تقنية “Vision Booster” وتقنية مضادة للإنعكاسات التي تعزز العرض في ضوء الشمس.

ويعد جهاز Galaxy Book4 Ultra أعلى إصدار في الأجهزة بحجم شاشة 16 إنش، ودقة عرض 2880 في 1800 بيكسل، وأبعاد 16:10، كما تدعم الشاشة معدل تحديث متغير من 48-120Hz، وتدعم تدرج لوني بنسبة 120% من ألوان DCI-P3.

كما يأتي الجهاز بتعزيز في تقنية الشحن مع محول شحن بقدرة 140W، وبطارية بقدرة 76Wh، ويمكن شحن نسبة 55% من البطارية خلال 30 دقيقة، أي بآداء أسرع بنسبة 40% مقارنة بإصدار الشركة السابق.

وتتضمن الأجهزة عدد 4 من المكبرات الصوتية، بنظام AKG الصوتي، ودعم لتقنية Dolby Atmos، حيث تأتي اثنان من المكبرات الصوتية الصغيرة بقدرة 5W، مع اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 2W.

أيضاً يمكن للميكرفونات المزدوجة في الأجهزة أن تدعم تقنية إلغاء الضوضاء، وتؤكد سامسونج على أن نظام الصوتيات يأتي بمستوى الإستديو، وتدعم الأجهزة تقنية البلوتوث LE، لأعلى جودة في الصوتيات، وبإستجابة سريعة، كما تدعم الأجهزة تقنية Wi-Fi 6E والبلوتوث 5.3.

وتتضمن الإصدارات الثلاثة منفذ HDMI 2.1 الذي يدعم إخراج محتوى بدقة 8K عند 60 إطار لكل ثانية، أو بدقة 5K عند 120 إطار لكل ثانية، كما تتضمن الأجهزة اثنان من منافذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB فئة A.

من جانب أخر تقدم سامسونج جهاز Galaxy Book4 Pro باثنان من الأحجام 14 و16 إنش، بوزن 1.23 كجم و1.56 كجم، ويدعم كلا النموذجين دقة عرض 2880 في 1800 بيكسل، ومعدل تحديث متغير من 48-120Hz، وأيضاً تغطية لونية بنسبة 120% من ألوان DCI-P3.

ويتوفر هذا الإصدار باثنان من الإختيارات في المعالج Intel Core Ultra 7، أو Ultra 5، مع كرت شاشة Intel Arc، كما يتوفر بذاكرة عشوائية 16 إلى 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت إلى 1 تيرابايت في سعة SSD، ويضم النموذج الأصغر بطارية بقدرة 63Wh، بينما يأتي النموذج الأكبر بقدرة بطارية 76Wh، ويدعم كلا النموذجين الشحن بقدرة 65W عبر منفذ USB C.

أيضاً تقدم سامسونج الأجهزة بمميزات بتقنية الذكاء الإصطناعي تشمل ميزة “Photo Remaster” في تطبيق Gallery والتي تتيح للمستخدم إجراء تعديلات سريعة في الصور مثل إزالة الظلال والإنعكاسات الغير مرغوب فيها من الصور.

كما توفر العملاق الكوري تطبيق “Samsung Studio” الذي يهدف لدعم المستخدم في تحرير مقاطع الفيديو، والذي يتوفر لجميع أجهزة Galaxy.

ولقد قدمت سامسونج جهاز Galaxy Book4 Pro 360 بحجم 16 إنش، ووزن 1.66 كجم، ويدعم مفصل الجهاز تدوير الشاشة بزاوية 360 درجة، وتتوفر الأجهزة بنظام Windows.

ويتوفر هذا الإصدار برقاقة Intel Core Ultra 7 أو Ultra 5، بذاكرة عشوائية من 16 إلى 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت في سعة SSD، ويدعم الشحن عبر محول 65W ومنفذ USB C، كما يضم نفس المنافذ المميزة للإصدارات السابق ذكرها، ومن المقرر أن توفر سامسونج سلسلة Galaxy Book4 بدءاً من شهر يناير العام المقبل في سوق كوريا الجنوبية.

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