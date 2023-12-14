شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة التجارة الفيدرالية تحقق مع شركة Adobe بشأن صعوبة إلغاء الاشتراكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تحقيقًا مع شركة Adobe، بعد شكاوى واسعة النطاق من المستهلكين بأن الشركة تجعل من الصعب جدًا إلغاء اشتراكات التطبيقات، وفقاً لموقع 9to5mac.

كانت Adobe واحدة من أوائل شركات البرمجيات التي تحولت من نموذج الشراء لمرة واحدة إلى الاشتراكات المتكررة، لكن المستهلكين اشتكوا منذ فترة طويلة من أنه من الأسهل بدء الاشتراك بدلاً من إنهائه.

كشفت Adobe عن تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في ملف تنظيمي لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC).

تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات من الشركات الكشف عن أي مخاطر مادية قد تؤثر على ربحيتها، وذلك لضمان اتخاذ المستثمرين قرارات مستنيرة، وكشفت شركة Adobe عن التحقيق، وذكرت أنها قد تواجه عقوبات وتكاليف أخرى، وأن دخلها قد يتأثر.

أكد موظفو لجنة التجارة الفيدرالية أن لديهم سلطة الدخول في مفاوضات الموافقة لتحديد ما إذا كان من الممكن التوصل إلى تسوية بشأن تحقيقهم في هذه القضايا، و منذ يونيو 2022، وتتعاون شركة Adobe مع موظفي لجنة التجارة الفيدرالية ("FTC") استجابةً لطلب تحقيق مدني للحصول على معلومات بشأن ممارسات الإفصاح وإلغاء الاشتراك المتعلقة بقانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت، في نوفمبر 2023.

وقالت الشركة: "نعتقد أن ممارساتنا تتوافق مع القانون ونجري حاليًا مناقشات مع موظفي لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، وقد ينطوي الدفاع عن هذه المسألة أو حلها على تكاليف أو عقوبات مالية كبيرة ويمكن أن يكون له تأثير مادي على نتائجنا وعملياتنا المالية".

هناك مشكلة أخرى - والتي قد تؤثر بشكل كبير على Adobe، وهي أن المستهلكين يحاولون تجربة الاشتراك ثم ينسون الإلغاء، مع Adobe، لا يمكنك الإلغاء إلا خلال الأسبوعين الأولين، وإلا فسيتم فرض رسوم متناسبة عليك.

بالإضافة إلى ذلك، لا تصدر Adobe تذكيرًا سنويًا باشتراكاتك، كما تفعل بعض الشركات، وبدلاً من ذلك، يتم تجديد الحساب تلقائيًا دون إشعار مسبق.