شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. وكالة جديدة للتحقيق في جرائم الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الحكومة الباكستانية اليوم عن تشكيل وكالة وطنية للتحقيق في جرائم الإنترنت والأمن السيبراني.

وأشارت إلى اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكر.

تعزيز الأمن السيبراني في باكستان

وذكرت أن تشكيل الوكالة الجديدة سيعمل على تعزيز الأمن السيبراني، وستكون متخصصة في مجال مكافحة جرائم الانترنت والجرائم الإلكترونية الأخرى.

وقبل أيام كانت أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الحزمة الثانية من أدوات الأمن السيبراني "Cybersecurity Toolkit".

رفع كفاءة الأمن السيبراني

وتهدف إلى تمكين الجهات المستفيدة من رفع كفاءة الأمن السيبراني وزيادة فعاليته لديها، على النحو الذي يسهم في تعزيز الجاهزية السيبرانية والحد من المخاطر الناشئة من التهديدات السيبرانية المتجددة.

ويأتي ذلك ضمن اختصاصات الهيئة في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة.