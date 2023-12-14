شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تجمع بيانات المستخدمين لتحسين دقة موقع الواقع المعزز فى الخرائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إطلاق iOS 17 حددت شركة أبل البيانات المتعلقة بالخرائط التى تجمعها من أجل تحسين وظيفة الواقع المعزز فى الخرائط، وفى وثيقة دعم جديدة، تقول شركة آبل إنها تهدف إلى تعزيز سرعة ودقة ميزات الواقع المعزز في تطبيق الخرائط، وفقاً لموقع macrumors.

وعند استخدام ميزات الواقع المعزز فى الخرائط، بما في ذلك اتجاهات المشي الغامرة أو خيار تحسين الموقع، تجمع أبل معلومات حول "نقاط الميزات" التي تمثل شكل ومظهر الكائنات الثابتة مثل المباني، ولا تتضمن البيانات صورًا، ولا يمكن لأي شخص قراءة النقاط المميزة التي تم جمعها.

ووفقًا لشركة أبل يستخدم تطبيق الخرائط التعلم الآلي على الجهاز لمقارنة نقاط الميزات بالبيانات المرجعية لخرائط أبل التي يتم إرسالها إلى iPhone، وتقوم الكاميرا بتصفية الأجسام المتحركة مثل الأشخاص والمركبات، حيث تقوم أبل بجمع النقاط المميزة للأشياء الثابتة فقط.

وتتيح المقارنة بين نقاط الميزات والبيانات المرجعية لخرائط أبل تحديد موقع المستخدم وتوفير اتجاهات المشي التفصيلية مع سياق الواقع المعزز، ويؤدي استخدام اتجاهات المشي بتقنية الواقع المعزز أو تحسين الموقع إلى تحديث البيانات المرجعية من أبل لتحسين دقة الواقع المعزز.

البيانات التي تجمعها أبل مشفرة ولا ترتبط بمستخدم فردي أو معرف، وتستخدم أبل أيضًا التعلم الآلي على الجهاز لإضافة "ضوضاء" إلى بيانات نقاط الميزات لإضافة أشكال مختلفة غير منتظمة تمنع أي محاولة "غير محتملة" لاستخدام نقاط الميزات لإعادة بناء صورة من البيانات.

ووفقًا لشركة أبل لن يتمكن سوى "مهاجم متطور للغاية"، لديه حق الوصول إلى نظام التشفير الخاص بالشركة، من إعادة إنشاء صورة من نقاط مميزة، ولكن نظرًا لأن البيانات مشفرة ومقتصرة على شركة بل فقط، "فإن الهجوم وإعادة الإنشاء من غير المرجح للغاية".

ويمكن تعطيل استخدام بيانات الواقع المعزز لمنع أبل من جمعها، ويمكن الوصول إلى مفتاح التبديل "تحسين دقة موقع الواقع المعزز" في تطبيق الإعدادات بالانتقال إلى الخصوصية والأمان ثم الضغط على التحليلات والتحسينات.