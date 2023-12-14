شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل وميتا يشكلون تحالفًا للأنظمة البيئية الرقمية بعد قواعد الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاونت شركة Alphabet's Google وMeta Platforms وQualcomm وسبع شركات تقنية أخرى، للضغط من أجل أنظمة بيئية رقمية مفتوحة استجابة لقواعد التكنولوجيا الجديدة للاتحاد الأوروبي في خطوة قد تغير التشريعات المستقبلية المحتملة، وفقاً لموقع gadgets360.

وقالت المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم تحالف الأنظمة البيئية الرقمية المفتوحة (CODE)، إنها تريد الترويج لمزيد من المنصات والأنظمة المفتوحة لتعزيز النمو والابتكار في أوروبا.

وأضافت المجموعة إنها ستعمل مع الأكاديميين وصانعي السياسات والشركات على الانفتاح الرقمي وكيف يمكن تحقيق ذلك في أوروبا "من خلال تنفيذ قانون الأسواق الرقمية (DMA) وفي تطورات الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي في المستقبل".

يتطلب DMA من حراس البوابة - عمالقة التكنولوجيا الذين يتحكمون في الوصول إلى منصاتهم - السماح لأطراف ثالثة بالتفاعل مع خدمات حارس البوابة الخاصة والسماح لمستخدمي الأعمال بالترويج لعروضهم وإبرام العقود مع عملائهم خارج منصة حارس البوابة.

وقال المؤسس ستان لاروك في بيان: "لقد أجرينا عددًا من المحادثات في الأشهر القليلة الماضية حول الشكل "الجيد" عندما يتعلق الأمر بالنظم البيئية الرقمية في أوروبا، وما الذي يعزز الابتكار، وما الذي سيؤثر بشكل إيجابي على القدرة التنافسية، ونعتقد أن الانفتاح هو العنصر الحاسم".

وقال التحالف إنه يهدف إلى فتح النظم البيئية الرقمية من خلال التعاون بين الصناعات وتعزيز الاتصال السلس والأنظمة القابلة للتشغيل البيني، من بين أمور أخرى.