تكنولوجيا: صور رسمية لهاتف nubia Z60 Ultra المرتقب مع تفاصيل جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت nubia صور رسمية لإصدارها القادم من الهواتف الذكية nubia Z60 Ultra، والتي أكدت على تفاصيل تصميم ومواصفات الهاتف قبل الإعلان المرتقب.

أكدت الإعلانات التشويقية التي نشرت على منصة Weibo على أن هاتف Z60 Ultra ينطلق بألوان الأسود، والأزرق والكريمي، كما يدعم الهاتف معايير IP68، أيضاً يأتي هذا الإصدار بالجيل الجديد من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

أيضاً يدعم هذا الإصدار إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، من جانب أخر رصد نموذج رقم NX721J في منصة 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

ولقد إستعرضت الإعلانات التشويقية قدرة هاتف nubia Z60 Ultra على إلتقاط الصور تحت الماء وذلك بفضل دعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، وتشير التفاصيل التي جاءت من nubia إلى أن الهاتف يدعم الغمر في الماء في عمق يصل إلى 1.5متر حتى 30 دقيقة.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل ببعد بؤري 35مم، وكاميرة بزوايا فائقة الإتساع ببعد بؤري 18مم، كما يأتي مستشعر periscope telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل ويدعم التثبيت البصري.

ويضم الهاتف كاميرة سيلفي مدمجة أسفل الشاشة مميزة بحجم بيكسل 2.8um، وتقنية UDC Ultra، أيضاً طورت الشركة نموذج “Starry Night” المميز باللون الأزرق بتصميم مستوحى من لوحة فنسنت فان جوخ الشهيرة، حيث يظهر الهاتف بتصميم ثلاثي الأبعاد.

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