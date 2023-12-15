شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يقدم خلفيات أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعى فى القصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق إنستجرام أداة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعى تسمى الخلفية والتى تتيح إنشاء صورة جديدة فى خلفية قصتك، وأعلن أحمد الدحلة، قائد الذكاء الاصطناعي في Meta، عن الميزة على Threads جنبًا إلى جنب مع فيديو تعليمي، وفقاً لموقع engadget.

تظهر أداة الخلفية في إنستجرام بمجرد تحميل محتوى قصتك أو التقاطه، موجود بجانب الرموز الموجودة في الجزء العلوي من شاشتك، مثل النص والموسيقى، ويتم تمثيلها بصورة شخص بإطار مستطيل خلفها، لاستخدام الخلفية، ما عليك سوى الضغط على هذا الرمز، وسيتم تحديد خلفية الصورة بالكامل (على غرار برامج تحرير الصور مثل PhotoShop) بالإضافة إلى مربع نص يطالبك "بوصف الخلفية التي تريدها" ومن هناك، يمكنك إضافة أي شيء، وستقوم أداة الذكاء الاصطناعي بإنشائها في الخلفية.

يتم وضع علامة على قصتك باستخدام AI Backdrop بواسطة إنستجرام، بالإضافة إلى ملصق يقول "جرّبها" فى إنستجرام متاحة فقط للمستخدمين فى الولايات المتحدة.