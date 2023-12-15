شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل نجاح إطلاق أول قمر صناعى أيرلندى إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت أيرلندا إلى عالم الفضاء بإطلاق أول قمر صناعى لها إلى مدار أرضي منخفض، حيث انطلق القمر الصناعي للأبحاث التعليمية الأيرلندية-1 (Eirsat-1) إلى الفضاء من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا على متن صاروخ SpaceX Falcon 9.

ووفقا لما ذكره موقع "space" أجرى Eirsat-1 اتصالات مع مشغليه عبر المحطات الأرضية على الأرض، وهو يعمل كما هو متوقع، حيث كانت وحدة التحكم الأرضية تستقبل وترفع البيانات من القمر الصناعي الصغير.

تم تطوير Eirsat-1 بواسطة نحو 50 طالبًا في جامعة كلية دبلن (UCD)، ولا يزال في وضع التشغيل، ولكن من المتوقع أن يدخل في وضع التشغيل ويبدأ في جمع البيانات العلمية في أقرب وقت من الشهر المقبل.

ووصف ديفيد ميرفي، باحث ما بعد الدكتوراه في علوم الفضاء بجامعة كاليفورنيا في ديترويت، والذي شارك في مشروع إيرسات-1 لمدة ست سنوات، شعوره الخاص عند مشاهدة القمر الصناعي يتجه إلى الفضاء، حيث قال مورفي: "لقد كان أمرًا لا يصدق حقًا.. ترى عمليات الإطلاق هذه يتم بثها عبر الإنترنت طوال الوقت، لكن الأمر مختلف تمامًا أن تراها مباشرة أمام عينيك".

ويحمل Eirsat-1 ثلاث أدوات رئيسية، سيقومون بالتحقيق في أشياء مختلفة تمامًا، وجمع البيانات التي يمكن أن تساعد في حل بعض الألغاز العلمية الأكثر إلحاحًا بالإضافة إلى مساعدة المهام الفضائية المستقبلية.