شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تغيير صوت الإشعارات الافتراضي لجهاز iPhone الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في iOS 17.2، تتيح لك أبل تخصيص نغمة التنبيه التي يستخدمها iPhone الخاص بك للإشعارات الافتراضية، سمحت Apple للمستخدمين باختيار نغمة رنين ونغمة نصية، بالإضافة إلى أصوات التنبيه المخصصة لتنبيهات البريد الإلكتروني والتقويم والتذكير، أي شيء آخر يؤدي إلى ظهور الإشعارات يستخدم صوتًا افتراضيًا، ولا توجد طريقة لتغييره، وفقاً لموقع macrumors.

مع ‌iOS 17‌، قامت أبل بعد ذلك بتغيير صوت التنبيه الافتراضي الأصلي، من “Tri-tone” إلى “Rebound”، لم يعجب العديد من المستخدمين بهذا التغيير، حيث جادل البعض بأن الصوت الجديد يصعب سماعه، لذا فإن القدرة الجديدة في iOS 17.2 على تغيير الصوت الافتراضي إلى ما تريد يجب أن تكون بمثابة أخبار مرحب بها.

كما أنه لتغيير نغمة بالإضافة إلى الاهتزاز اللمسي للإشعارات الواردة من التطبيقات التي تستخدم الصوت الافتراضي، اتبع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone‌ الخاص بك.

2- اضغط على الأصوات والحس اللمسي.

3- حدد التنبيهات الافتراضية.

4- اختر صوتًا لنغمة التنبيه.

يمكنك استخدام إحدى الخيارات المدمجة في أبل، أو شراء نغمة من Tone Store، أو اختيار عدم وجود صوت (None) بدلاً من ذلك، ولتغيير الاهتزاز اللمسي المصاحب، اضغط على اللمس، هناك يمكنك اختيار اهتزاز من الخيارات المحددة مسبقًا، أو إنشاء اهتزاز خاص بك عبر إنشاء اهتزاز جديد، أو اختيار لا شيء.

بعد إكمال الخطوات المذكورة أعلاه، فإن أي صوت إشعار يستخدم نغمة التنبيه الافتراضية سوف يستخدم الصوت الذي حددته، إذا لم تكن راضيًا عن تغييراتك، فيمكنك استخدام نفس الخطوات للعودة إلى التنبيه الافتراضي "الارتداد" الأصلي.