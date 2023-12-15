شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حرب رجال التكنولوجيا.. ماسك عن بيزوس: أريده أن يخرج من يخته لينجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كاتب سيرة إيلون ماسك، إن الملياردير يريد من جيف بيزوس الخروج من حوض الاستحمام الساخن واليخت، وتركيز جهوده على شركته الفضائية Blue Origin، وذلك خلال ظهوره مؤخرًا في البودكاست "Diary of a CEO"، حيث قال والتر إيزاكسون الكثير عن نظرة مؤسس SpaceX إلى بيزوس.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، قال إيزاكسون، "يقول ماسك أنني أريد أن ينجح بيزوس، أريده أن يقودنا إلى الفضاء لأنه كلما فعل ذلك أكثر، كان ذلك أفضل.. اتمنى أن يخرج من حوض الاستحمام الساخن ويخته حتى تتمكن Blue Origin من تحقيق ذلك".

أبحر بيزوس الذى يمتلك أمازون بجانب شركته الفضائية Blue Origin على متن يخته الضخم Koru الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار هذا الصيف، والذي يقال إنه يحتوي على حوض استحمام ساخن على سطحه.

قال رئيس SpaceX سابقا لصحيفة Financial Times: "في بعض النواحي، أحاول حثه على قضاء المزيد من الوقت في Blue Origin حتى يحرزوا المزيد من التقدم".

تنازع ماسك وبيزوس لسنوات حول طموحاتهما الفضائية، حيث قال إيزاكسون في البودكاست إن ماسك لم يهاجم مؤسس أمازون منذ انتهاء خلافهما حول براءة اختراع لطريقة استرداد معززة الصواريخ.

قدمت شركة Blue Origin براءة اختراع لهذا المفهوم في عام 2010، وتم منحها في البداية في عام 2014، ثم قدمت شركة SpaceX التماسًا إلى مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف الأمريكي بعد بضعة أشهر، لأنها فكرة الشركة أيضا، وحكم القضاة في الغالب لصالح SpaceX.

وقال إيزاكسون إن فكرة أن بيزوس كان يحاول تسجيل براءة اختراع للفكرة أثارت غضب ماسك في هذا الوقت.