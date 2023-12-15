شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تتيح مشاركة مقاطع الفيديو كملاحظات.. كيفية استخدام الميزة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل منصة الوسائط الاجتماعية المملوكة لشركة ميتا، إنستجرام، على تحسين تطبيقها باستمرار لتوفير تجربة مستخدم محسنة،حيث كشف إنستجرام عن ترقية لميزة Notes الخاصة به، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة في تدوينات خاصة بهم.

تم تقديم ميزة الملاحظات العام الماضي لمساعدة المستخدمين في مشاركة ملاحظات نصية مختصرة في الجزء العلوي من قسم الرسائل المباشرة الخاصة بهم.

منذ طرحها، نفذت المنصة العديد من التحديثات لميزة الملاحظات، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة الموسيقى القصيرة والملاحظات الصوتية.

تتيح أحدث إضافة إلى ميزة الملاحظات الآن للمستخدمين مشاركة ملاحظات فيديو قصيرة مدتها ثانيتين في الجزء العلوي من قسم الرسائل المباشرة الخاصة بهم.

يوفر هذا التوسع في Instagram Notes للمستخدمين القدرة على إدخال عنصر ديناميكي في تحديثاتهم.

فيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في استخدام ميزة حالة الفيديو الجديدة هذه:

تحميل ملاحظة فيديو

الوصول إلى قسم DM الخاص بك

افتح تطبيق إنستجرام وانتقل إلى صندوق الوارد الخاص بك.

حدد صورة ملف التعريف الخاص بك في الملاحظات

اضغط على صورتك الموجودة في علبة الملاحظات، ثم انقر فوق أيقونة الكاميرا لبدء عملية التسجيل.

تسجيل فيديو مدته ثانيتين

استخدم الكاميرا الأمامية لالتقاط فيديو قصير مدته ثانيتان. عبر عن نفسك بشكل إبداعي خلال هذا الإطار الزمني القصير.

إضافة السياق مع النص

قبل النشر، قم بتحسين ملاحظة الفيديو الخاصة بك عن طريق إضافة تعليق نصي للسياق.

أضف ملاحظة الفيديو الخاصة بك

قم بتأكيد ونشر ملاحظة الفيديو الخاصة بك، سيكون مرئيًا لأصدقائك المقربين والمتابعين المشتركين لمدة 24 ساعة.

طريقة الرد على ملاحظات الفيديو

افتح إنستجرام وانتقل إلى قسم DM الخاص بك

انتقل إلى رسائلك المباشرة (DM) على إنستجرام.

حدد الملاحظة للرد

انقر على ملاحظة الفيديو التي ترغب في الرد عليها، وافتح ورقة الرد.

اختر نوع الرد الخاص بك

اكتب رسالتك أو حدد خيارات لإرسال صورة أو فيديو أو ملف GIF أو ملاحظة صوتية ردًا على ذلك.

أرسل ردك

أكمل العملية بإرسال إجابتك. لاحظ أن الردود تقتصر على نافذة الرؤية على مدار 24 ساعة لمذكرة الفيديو الأصلية.

أشياء لتأخذها بالحسبان

خصائص ملاحظة الفيديو: على عكس قصص إنستجرام، تقتصر ملاحظات الفيديو هذه على ثانيتين ولا يمكن تسجيلها إلا باستخدام الكاميرا الأمامية للتطبيق.

إمكانية التسمية التوضيحية: يمكنك تضمين تسمية توضيحية نصية مع ملاحظة الفيديو الخاصة بك لتوفير سياق إضافي.

الرد على ملاحظات الفيديو: يمكن للمستخدمين الرد على ملاحظات الفيديو باستخدام أنواع الوسائط المختلفة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والملصقات وملفات GIF.

وباتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك بسهولة مشاركة ملاحظات الفيديو الجذابة والديناميكية على إنستجرام، مما يضيف لمسة إبداعية إلى تفاعلاتك.