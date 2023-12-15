شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزتين بهواتف أبل لن يصلا قبل 2024 .. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفر تحديث iOS 17.2 من Apple، الذي تم إصداره اليوم، موجة من الميزات الجديدة مثل تطبيق Journal والتقاط الفيديو المكاني، ومع ذلك، وسط الميزات الجديدة، هناك ميزتان متوقعتان - AirPlay في الفنادق وقوائم التشغيل التعاونية لـ Apple Music - غائبتان بشكل واضح.

وأكدت شركة Apple رسميًا تأجيلها إلى عام 2024. وعلى صفحة الويب iOS 17، أكدت شركة Apple أن هاتين الميزتين ستأتيان مع "تحديث في عام 2024". لذلك، ليس من الواضح متى ستتوفر الميزتان على أجهزة iPhone.

ما سوف تجلبه الميزتانوعدت خدمة AirPlay في الفنادق ببث الوسائط بسلاسة من أجهزة iPhone وiPad مباشرة إلى أجهزة تلفزيون الفندق، مما يلغي الحاجة إلى العبث بالواجهات غير المألوفة. "استمتع بشكل آمن وخاص بالمحتوى الخاص بك على الشاشة الكبيرة في فنادق مختارة عن طريق مسح رمز QR فريد على التلفزيون المتوافق مع AirPlay في غرفتك"، هكذا تصف Apple هذه الميزة.

هذه الميزة، التي تم وصفها في البداية على أنها وسيلة راحة كبيرة للمسافرين، تم تأجيلها الآن، مما يترك المستخدمين يعتمدون على حلول الصب الموجودة أو أنظمة الفنادق التي يحتمل أن تكون قديمة.

قوائم التشغيل التعاونية لـ Apple Music، وهي ميزة أخرى طال انتظارها تهدف إلى تغيير مشاركة الموسيقى. يمكن للمستخدمين تنظيم قوائم التشغيل والاستماع إليها مع الأصدقاء والعائلة في الوقت الفعلي، حيث يضيف كل منهم مقطوعاته المفضلة إلى رحلة موسيقية مشتركة. علاوة على ذلك، في ميزة "التشغيل الآن"، يمكنك استخدام الرموز التعبيرية للتفاعل مع اختيارات الأغنية أيضًا. سيتعين على مستخدمي iPhone انتظار هذه الميزة أيضًا.

ظلت شركة Apple ملتزمة الصمت بشأن الأسباب المحددة وراء التأخير. ربما يكون أحد أسباب تأخير AirPlay هو التحديات التقنية أو مشكلات التكامل مع شركاء مثل الفنادق.

على الرغم من تعليق AirPlay في الفنادق وقوائم التشغيل التعاونية، لا يزال iOS 17.2 يقدم عددًا كبيرًا من الميزات المثيرة. يمكن للمستخدمين استكشاف تطبيق Journal الجديد، والتعمق في عالم التقاط الفيديو المكاني، والاستمتاع بمجموعة من التحسينات الأخرى.