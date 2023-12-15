تصميم iPhone 16 تسريبات تكشف عن تفاصيل رئيسية حول التصميم والمزايا الجديدة

على الرغم من بُعد موعد إصدار سلسلة iPhone 16، إلا أن مقالة جديدة من MacRumors تسلط الضوء على بعض التفاصيل الرئيسية المتعلقة بتصميم آيفون 16 الأساسي، المسمى داخليًا باسم كودي “DeLorean”. ويُقال إنَّ Apple تُجرِّبُ تصميمًا خلفيًا جديدًا ووضعًا مختلفًا للأزرار.

أبرز التغييرات المحتملة في iPhone 16

كاميرا مستوحاة من آيفون X: قد يتم استبدال نتوء الكاميرا الحالي بشريحة عمودية مستوحاة من آيفون X، تضم عدستين اثنتين.

أزرار حجم موحدة: قد يضم آيفون 16 زرًا واحدًا لتغيير مستوى الصوت بدلاً من زرين منفصلين، وهو أمرٌ لم يتغيَّر منذ عام 2010.

زِرّ Action جديد: ستحتوي جميع الطُرز على زِرّ Action سهل اللمس فوق أزرار الصوت، وقد يتميز الطراز الأسود بزرٍ أكبر حجمًا.

اختيارات تصميمية أخرى:

تصميم كاميرا أكثر تقليدية: قد يتم استبدال تصميم الكاميرا بشرحية بتصميم أكثر تقليدية مع عدسةٍ داخل حلقةٍ معدنية، كما هو الحال في الطُرز الوردية والرمادية في الصور المسربة.

زِرّ Capture: يمتاز الطراز الأسود أيضًا بزِرّ Capture سهل اللمس أسفل زر التشغيل. ويُعتقد أنَّ هذا الزِرّ الجديد، المسمى داخليًا “Project Nova” سيقدم استجابة دقيقة عند الضغط ويُستخدم كزرٍ لاستعمال الكاميرا.

ترقبٌ وحماس:

في حين أنَّ هذه المعلومات مبنية على شائعات وتسريبات أولية، إلا أنها تثير حماس عشاق آيفون وتفتح الباب أمام احتمالات تصميمية مثيرة. هل سيستمر آيفون 16 على خطى تصميمات آيفون 15 أم سيشهد عودةً إلى أصوله؟ سنكتشف ذلك مع اقتراب موعد الإصدار الرسمي.

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