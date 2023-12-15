شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خسارة X مكسب لـ إنستجرام.. المعلنون يزيدون الإنفاق على المنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن استخدام إيلون ماسك للألفاظ النابية أثناء معالجة المشكلات الإعلانية مع العلامات التجارية الكبرى قد بدأ يؤثر على X، فوفقًا لتقريرحديث زادت الشركات الأمريكية، بما في ذلك والت ديزني وكومكاست، من إنفاقها الإعلاني على منصات منافسة مثل انستجرام.

ووفقًا لتقرير صادر عن Sensor Tower (عبر وكالة أنباء رويترز)، قامت الشركات الأمريكية الكبرى بزيادة الإنفاق الإعلاني على Instagram بعد إيقاف الإعلانات التجارية مؤقتًا على X الشهر الماضي، وتوقفت العلامات التجارية عن الإعلان على المنصة المملوكة لـ Musk بعد أن اتفق مع أحد المستخدمين على محتوى معاد للسامية.

وبينما زادت ديزني الإنفاق على التطبيق المملوك لشركة ميتا بنسبة 40%، تنفق كومكاست حوالي 6% أكثر على الإعلان على انستجرام، البيانات التي تم جمعها تخص الأسبوعين اللذين يبدأان من 20 نوفمبر. وفي الوقت نفسه، ضاعفت شركة باراماونت إنفاقها على سناب شات ثلاث مرات.

وفي أواخر نوفمبر، قال ماسك للمعلنين الذين قاطعوا منصته للتواصل الاجتماعي: "اذهبوا إلى اللعنة على أنفسكم"، "لا تعلن"، قال لأكثر من 100 معلن اختاروا إيقاف الإعلانات مؤقتًا، في مؤتمر Dealbook الذي عقدته صحيفة نيويورك تايمز.

"إذا كان شخص ما سيحاول ابتزازي بالإعلانات، أو ابتزازي بالمال، فاذهب ولعن نفسك. اذهب اللعنة على نفسك. هل هذا واضح؟ وأضاف: "آمل أن يكون الأمر كذلك"، كما قام أيضًا بالتقاط صورة للرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب إيجر، الذي أوضح في وقت سابق من اليوم أنه لا يريد أن ترتبط شركته بـ Musk بأي شكل من الأشكال.

قال إيجر: "لقد شعرنا للتو أن الارتباط بـ... إيلون ماسك وإكس لم يكن بالضرورة أمرًا إيجابيًا بالنسبة لنا"، وبحسب ما ورد، توقف أكثر من 100 معلن، بما في ذلك شركات مثل Apple وDisney وغيرها، عن الإعلان على X.

ذكر تقرير مؤخرًا أن X قد تخسر ما يصل إلى 75 مليون دولار من عائدات الإعلانات بحلول نهاية العام. وقال ماسك أيضًا إنه إذا لم يعد المعلنون، فستكون نهاية X، "ما ستفعله مقاطعة الإعلانات هذه هو أنها ستقتل الشركة. وقال: "سيعرف العالم كله أن المعلنين قتلوا الشركة"، مضيفًا: "سنوثق ذلك بتفصيل كبير".