شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك استخدام برنامج الدردشة الجديد لـ "أيلون ماسك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد توفر روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، أطلقت شركة xAI المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك Grok، المنافس لـChatGPT وGoogle Bard، ومع ذلك، على عكس هذه، سيكون Grok متاحًا فقط لأولئك الذين لديهم اشتراك Twitter Blue.

وقال X في منشور يتضمن قائمة بالدول التي يتوفر فيها برنامج الدردشة الآلي: "يمكن للمستخدمين في البلدان التالية الآن التذمر"، ويمكن لأولئك الذين لديهم خطة X Premium+ الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي AI.

قائمة الدول:

- أستراليا

- جزر البهاما

- بربادوس

- بليز

- بوتسوانا

- الكاميرون

- كندا

- دومينيكا

- في المستنقع

- فيجي

- غامبيا

- غانا

- جرينادا

- غيانا

- الهند

- جامايكا

- ثَبَّتَ

- ليبيريا

- ماليزيا

- ملاوي

- مالطا

- موريشيوس

- ناميبيا

- نيوزيلندا

- نيجيريا

- باكستان

- بابوا غينيا الجديدة

- فيلبيني

- رواندا

- سانت كيتس ونيفيس

- القديسة لوسيا

- سانت فنسنت وجزر غرينادين

- ساموا

- سيشيل

- سيرا ليون

- سنغافورة

- جزر سليمان

- جنوب السودان

- سيريلانكا

- تنزانيا

- تونجا

- ترينيداد وتوباجو

- توفالو

- أوغندا

- فانواتو

- زامبيا

- زيمبابوي

كيف يختلف Grok عن ChatGPTو Bard

قال ماسك إن جروك لديه إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات من خلال منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به، X (تويتر سابقًا)، وادعى أن العارضة لها اليد العليا على الآخرين.

وقال: "يتمتع Grok بإمكانية الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي عبر منصة