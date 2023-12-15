شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إتاحة إنترنت Starlink عبر الأقمار الصناعية قريبًا على الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتم قريبًا بث الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink الخاص بـ Elon Musk مباشرةً على أجهزتك المحمولة، مما يمنح الشركة دفعة كبيرة، فوفقًا لتقرير صادر عن PCMag، منحت لجنة المنافسة الفيدرالية Starlink "ترخيصًا مؤقتًا تجريبيًا خاصًا" لبث اتصال عبر الأقمار الصناعية بهواتف T-Mobile غير المعدلة على الأرض، ووفقًا للتقرير، تم منح SpaceX 180 يومًا – حتى 14 يونيو – لإجراء البرنامج التجريبي.

وقالت SpaceX في طلبها إن "هذه السلطة التجريبية ضرورية بينما تواصل اللجنة معالجة طلب SpaceX لتمكين التغطية التكميلية من الفضاء ("SCS") للمستهلكين على أساس دائم"، وعلاوة على ذلك، سيسمح البرنامج التجريبي لشركة SpaceX بتوصيل هوائياتها المباشرة إلى الخلوية بأجهزة الاختبار الخلوية باستخدام نطاقي 1910-1915 ميجاهرتز و1990-1995 ميجاهرتز.

وحاليًا، تستهدف Starlink بشكل أساسي المستخدمين في المنازل والشركات من خلال أطباق الأقمار الصناعية الثابتة، ومع ذلك، فإن جلب النطاق العريض مباشرةً إلى الهواتف الذكية يفتح سوقًا جديدًا تمامًا ويفتح عددًا كبيرًا من الإمكانيات. يعتمد Starlink على محطات مستخدم أكبر، مثل الأطباق، للاتصال بالشبكة.

وتخطط شركة SpaceX لتزويد أقمارها الصناعية بوحدات جديدة وتطوير أجهزة أصغر حجمًا متوافقة مع الأجهزة المحمولة لسد الفجوة مع الهواتف الذكية. من المحتمل أن تعمل هذه الأجهزة كوسطاء، حيث تستقبل إشارة القمر الصناعي ثم تنقلها إلى هاتفك.

T-Mobile هي المرخص لها الوحيدة لـ PCS G Block في الولايات المتحدة، وفقًا لـ Starlink. التطبيق والطلب الفوري للسلطة التجريبية، وقالت الشركة: "ستستخدم SpaceX طيف PCS G Block المرخص لشركة T-Mobile لهذه التجارب بموافقة T-Mobile".

لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن بدأت Starlink في توفير الاتصال بالإنترنت في المناطق النائية. وقالت الشركة في منشور على X: "لقد نمت Starlink بسرعة منذ ذلك الحين، حيث قدمت إنترنت عالي السرعة إلى مواقع في جميع أنحاء العالم حيث كان الوصول إليها غير موثوق به أو مكلفًا أو غير متاح تمامًا".