شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يعمل بمخزن يفهم لغة الإنسان وينفذ الأوامر باستخدام الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت شركة Agility Robotics بمقطع فيديو تجريبيًا لأحد روبوتاتها الرقمية التي تمت ترقيتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، يعمل روبوت المستودع ذو القدمين بتثاقل لإكمال مهمة محيرة بعض الشيء دون التحكم البشري المباشر أو التوجيه التفصيلي.

في المقطع، يقوم بتفسير وتنفيذ الأمر ببطء ولكن بنجاح، "خذ الصندوق الذي يحمل لون سيف دارث فيدر الضوئي، وحركه إلى أطول برج في الصف الأمامي، وفقا لتقرير engadget

وتقدم الشركة العرض التوضيحي باعتباره لمحة عن مدى قدرة النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) على تعزيز آلاتها البشرية ، ويشير إلى أنه مناسب طبيعي ويصف Digit بأنه "تجسيد مادي للذكاء الاصطناعي.

وأوضح براس فيلاجابودي، نائب رئيس قسم الابتكار وكبير المهندسين المعماريين في شركة Agility Robotics، في المقطع: "لقد أنشأنا مساحة تجريبية تحتوي على سلسلة من الأبراج المرقمة ذات ارتفاعات متعددة، بالإضافة إلى ثلاثة صناديق ذات خصائص تعريفية متعددة ، وتم تزويد Digit بمعلومات حول هذه البيئة، ولكن لم يتم إعطاؤه أي معلومات محددة حول مهامها، ولكن اعطاءه مجرد أوامر اللغة الطبيعية متفاوتة التعقيد لمعرفة ما إذا كان يمكنها تنفيذها.

وتقول شركة Agility Robotics، التي تروج لشركة Digit على أنها تجنيب العمال البشريين القيام بالأنشطة البدنية الأكثر إرهاقًا، إنها أنشأت العرض التوضيحي "لإظهار كيف يمكن أن تجعل الروبوتات لدينا أكثر تنوعًا وأسرع في النشر".

وتقوم الشركة ببناء مصنع في ولاية أوريغون لإنتاج 10000 روبوت بشري سنويًا ، كما وقعت أيضًا صفقة مع أمازون لمتاجر التجزئة لاختبار Digit في منشأة بمنطقة سياتل، وبغض النظر عن المخاوف التي يغذيها الخيال، فإن الروبوتات أكثر عرضة لإيذاء البشر من خلال سرقة وظائفهم في المستودعات بدلاً من تغيير شكلها أو قتل الأبرياء أو إعادة تمثيل كوابيس هوليوود البائسة الأخرى.