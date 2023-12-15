شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل تصحيح الجيل القادم للعبة Fallout 4 حتى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Bethesda للتو عن تأجيل تحديث لعبة Fallout 4 إلى عام 2024 بعد أن وعدت به هذا العام، ولم يتم تقديم معلومات حول أى جزء من العام سيتم إصدار التصحيح، على الرغم من أن المطورين ذكروا أنهم بحاجة فقط إلى "مزيد من الوقت، وفقًا لتقرير engadget.

ويعد تصحيح "الجيل التالي" في الواقع تحديثًا للجيل الحالي، حيث يتم تطويره لأجهزة PS5 وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي، ومع ذلك تم إصدار Fallout 4 في الأصل في عام 2015 للجيل السابق من وحدات التحكم، لذا وبهذا المقياس يعد هذا تصحيحًا للجيل التالي.

وستجلب الميزات المطلوبة مثل معدل إطارات أعلى ومرئيات بدقة 4K ومحتوى Creation Club الجديد ، وقد تكون هناك أيضًا بعض المفاجآت في المتجر لمحبي السلسلة، والتي قد تكون مسؤولة عن التأخير.

وليست هذه هى المرة الأولى التي تعود فيها Bethesda إلى البئر المشع لتجميل Fallout 4 ، حيث جلب تحديث لجهاز Xbox One X مرئيات بدقة 4K، ولكن بمعدل 30 إطارًا فقط فى الثانية.

وتمكنت الشركة من رفع معدل الإطارات إلى 60 إطارًا فى الثانية العام الماضى، ولكن على حساب الدقة، هذه المرة يجب أن تأتى التحسينات مع عدد أقل من التنازلات.

على الأقل، هذا شىء يعيد اللاعبين إلى الكومنولث، لأن لدينا وقتًا طويلاً للغاية للانتظار قبل Fallout 5 ، وبالعودة إلى عام 2022، أخبر تود هوارد، المدير الإبداعي في Bethesda، الصحفيين أن العمل على العنوان سيبدأ بعد الانتهاء من The Elder Scrolls 6.

ومع ذلك بدأ المطورون للتو في البحث عن التكملة الخيالية بعد إطلاق Starfield ، رغم أن صنع محاكاة الفضاء استغرق سبع سنوات، وبهذا المقياس فإننا ننظر إلى ما بين عشرة إلى 14 عامًا قبل أن نتجول مرة أخرى فى نهاية العالم.

إنه لأمر جيد أن يتوفر لدينا برنامج Fallout TV قريبًا وسيتم إصداره في شهر أبريل ويظهر فيه والتون جوجينز في دور الغول، أحد سكان الأرض القاحلة المشوهين بالإشعاع، ويتوقع البعض أن Goggins لن يكون غولًا قديمًا، ولكنه سيلعب دور جون هانكوك وهو رفيق من Fallout 4.