شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف ميزة جديدة لأجهزة بيكسل تحمى بياناتك خلال إصلاح الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن ميزة جديدة لأجهزة Pixel مصممة للحفاظ على بياناتك آمنة عندما تكون في ورشة الإصلاح، وتقول الشركة إنه من خلال تنشيط هذه الميزة، قد تتمكن من منع الفنيين من حذف بياناتك واستعادتها أثناء عملية الإصلاح مع تسهيل تشغيل التشخيصات عليهم، وتشير جوجل إلى أنه يمكنه أيضًا حماية بياناتك من أعين المتطفلين المحتملة، وفقا لتقرير engadget.

يتوفر الوضع على أجهزة Pixel التي تعمل بأحدث تحديث لنظام Android 14 والتي تحتوي على مساحة تخزين احتياطية تبلغ 2 جيجابايت على الأقل ، ولتنشيط الميزة انتقل إلى الإعدادات > النظام > وضع الإصلاح واتبع المطالبات (اتبع نفس السلسلة لإيقاف تشغيل الميزة).

تشير جوجل إلى أنه على الرغم من أن وضع الإصلاح يجب أن يحمي بياناتك، إلا أنه من المفيد دائمًا إجراء نسخ احتياطي لبياناتك إن أمكن قبل أى خدمة إصلاح.

وفى الوقت نفسه، طرحت جوجل تطبيقًا تشخيصيًا جديدًا يمكنك الوصول إليه من تطبيق الهاتف على جهاز Pixel، ويُقال إن هذا من شأنه أن يساعدك في الحصول على فكرة أفضل عن أي مشكلات يواجهها جهازك قبل الإصلاح والتحقق من أنه يعمل بشكل صحيح بمجرد استعادة هاتفك، ولتشغيل التشخيص أدخل ##7287## في لوحة المفاتيح في تطبيق الهاتف.

إلى جانب المساعدة في تزويد أي ورشة إصلاح احترافية بالأجزاء التي يحتاجها لإصلاح أجهزة Pixel، تتطلع جوجل إلى تسهيل الأمر على الأشخاص لمعالجة المشكلات المتعلقة بهواتفهم أيضًا.