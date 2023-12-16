شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Imagen 2 أداة من جوجل لمنافسة Amazon وOpenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google عن التوفر العام لـ Imagen 2، وهي تقنية تحويل النص إلى صورة من Google Cloud، على Vertex AI للعملاء المعتمدين، حيث تتيح هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمطورين إنشاء صور واقعية من خلال المطالبات النصية، وتتنافس هذه الأداة مع نماذج رائدة أخرى لتوليد الصور، مثل DALL-E 3 من OpenAI، وTitan Image Generator الذي أطلقته أمازون مؤخرًا.

ما يفصل Imagen 2 عن روبوتات الدردشة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي هو دعم عرض النص بلغات متعددة: الصينية والهندية واليابانية والكورية والبرتغالية والإنجليزية والإسبانية، مع المزيد في وقت ما في عام 2024.

وبحسب الشركة فإن"Imagen 2 هي تقنية نشر النص إلى الصورة الأكثر تقدمًا لدينا، حيث تقدم مخرجات واقعية عالية الجودة ومتوافقة بشكل وثيق ومتسقة مع مطالبة المستخدم، وتقول الشركة عن هذه التقنية: “يمكنها توليد صور أكثر واقعية باستخدام التوزيع الطبيعي لبيانات التدريب الخاصة بها، بدلاً من اعتماد أسلوب مبرمج مسبقًا”.

وتقول Google إن Imagen 2 يعتمد على Imagen لتقديم جودة صورة أفضل مع تحسين الدقة والواقعية بسبب تقنيات التدريب الجديدة والفهم المتقدم لتحويل النص إلى صورة. كما أنه قادر على إنشاء شعارات العلامة التجارية والرسائل والشعارات وعلامات الحروف والشعارات المجردة، أو تراكبها على المنتجات والمواد التسويقية.

وتقول Google إن Imagen 2 يتكامل مع SynthID الخاص بـ Google DeepMind، والذي ينشر علامات مائية غير مرئية للتحقق من الصورة. علاوة على ذلك، تقول الشركة إن مرشحات الأمان الشاملة تساعد في منع إنشاء محتوى ضار.

يمكن لـ Imagen 2 على Vertex AI مساعدة المطورين على:

قم بإنشاء صور واقعية عالية الجودة تتوافق مع متطلبات علامتهم التجارية.

قم بعرض النص بدقة بلغات متعددة لمراسلة دقيقة.

إنشاء شعارات إبداعية وواقعية للشركات والمنتجات.

قم بصياغة التسميات التوضيحية التفصيلية واحصل على إجابات مفيدة للأسئلة المتعلقة بالصور.