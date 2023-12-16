شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يطرح أداة جديدة لمساعدتك على التخلص من الرسائل المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم إنستجرام أدوات وأدوات حماية جديدة لمستخدميه لحمايتهم من التفاعل غير المرغوب فيه، حيث تهدف هذه الأدوات إلى تزويد المستخدمين بمزيد من التحكم في المحتوى غير المرغوب فيه والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الروبوتات والذي يرونه في خلاصاتهم، حيث سيتم طرح الأدوات الجديدة تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.

ويقول Instagram إنه قام بتحسين الكشف التلقائي عن البريد العشوائي في مجالات مثل التعليقات غير المرغوب فيها والعلامات وطرق عرض القصة والمتابعين المزيفين. إذا تم اكتشاف أي من هذه الحسابات أو المحتوى، فيمكن للمستخدمين حذفها بشكل مجمّع، بما في ذلك المتابعين والعلامات غير المرغوب فيها.

وبالإضافة إلى ذلك، تتم تصفية جميع حسابات البريد العشوائي أو حسابات الروبوت المشتبه بها في صندوق بريد وارد منفصل للمراجعة. إذا وجد المستخدم أن الحساب حقيقي، فيمكن إضافته إلى القائمة التالية، بينما تتم إزالة الحسابات غير المرغوب فيها في غضون 30 يومًا.

كل ما عليك فعله هو النقر على زر "حذف الكل" إذا كنت تريد حذف طلبات أو علامات البريد العشوائي.

يمتلك إنستغرام بالفعل أداة "الكلمات المخفية"، التي تم تقديمها في عام 2021، والتي تعمل على تصفية الرسائل والتعليقات إذا كانت تتضمن الكلمة التي اخترت إخفاءها. ومع ذلك، لا تزال التعليقات غير المرغوب فيها موجودة، لأنها تقوم فقط بتصفية كلمات محددة.

لكن Instagram يقول إنه يقوم بتحديث أداة "تصفية التعليقات المتقدمة" لإزالة التعليقات غير المرغوب فيها المشتبه بها، ويقوم Instagram أيضًا بتجربة إخفاء مشاهدات القصص التي يعتقد أنها قد تكون غير مرغوب فيها لتقليل تفاعل المستخدم غير المرغوب فيه.

بصرف النظر عن الحد من البريد العشوائي، يقول Instagram إنه يحاول أيضًا أن يكون جريئًا بشأن المشكلات التي تؤثر على المحتوى، وقدم Instagram ميزة جديدة ترسل إشعارات داخل التطبيق إلى المستخدمين إذا اكتشف أي منشورات تتعارض مع سياسات المحتوى الخاصة به.

ويقول Instagram أن هذا الإشعار يهدف إلى مساعدة المستخدمين على عدم ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى.