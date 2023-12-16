شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تلغي فكرة طرح الجيل التالى من نظارتها للواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن ByteDance، الشركة الأم لـ TikTok، قررت التخلي عن تطوير سماعة الرأس Pico VR القادمة، ولعل السبب وراء هذه الخطوة هو المبيعات المخيبة للآمال للنموذج الحالي، Pico 4، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لموقع The Information.

وفي نوفمبر من هذا العام، أخبر تشو هونغ وي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكو، الموظفين في اجتماع أن صناعة الواقع الافتراضي لا تزال في مراحلها الأولى وأن تقدير الشركة السابق لنمو الصناعة والسوق كان "متفائلًا للغاية"، واعترف بأن النمو الفعلي لم يتقدم بالسرعة التي كانوا يتوقعونها.

وأعلن تشو أن الشركة ستقوم بتسريح الموظفين من فرق المبيعات ومقاطع الفيديو وتشغيل النظام الأساسي، ولم تذكر الشركة عدد الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم، لكن مصادر قالت إن الشركة تخطط لإلغاء "مئات" الوظائف.

وعند إعادة الهيكلة، قيل إن فريق الأجهزة في Pico يركز على إنشاء تقنية جديدة، بينما كان من المقرر تقليص حجم فريق البرمجيات أو دمجه في فريق تطوير المنتجات الأوسع في ByteDance.

دحضت شركة Bytedance، الشركة الأم لشركة Pico، شائعات إغلاق شركة الواقع الافتراضي. وقالت بايت دانس لرويترز "التقرير الذي يفيد بأننا نغلق بيكو غير صحيح، بيكو تعمل بشكل طبيعي وستواصل الشركة الاستثمار في أعمال الواقع الممتد (XR) على المدى الطويل".

وبعد الاستحواذ عليها قبل عامين، توسعت شركة بيكو بسرعة داخل الصين وخارجها، وفي الصين، أصبحت الشركة الرائدة في إنتاج منتجات الواقع الافتراضي من حيث إجمالي الشحنات.

وعلى الصعيد العالمي، فهو يتخلف عن ميتا فقط، ومع ذلك، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر، فقد قامت ByteDance مؤخرًا بتقليص جهودها لتطوير Pico كعلامة تجارية بسبب التوقعات المعتمة، والآن نرى الشركة تلغي الجيل التالي من سماعات الرأس VR.