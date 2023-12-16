شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لطرح ملحقات محدثة لـ MacBook العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد قرار الاتحاد الأوروبي، جلبت شركة أبل أخيرًا USB-C إلى iPhone، وقد اعتمدت الشركة بالفعل تقنية الشحن للأجهزة الأخرى مثل أجهزة iPad وMacBooks وغيرها، وتخطط الشركة الآن لسد الفجوة عن طريق تحديث أجهزة MacBook الطرفية باستخدام USB-C أيضًا.

ونشر مستخدم Weibo يُدعى Instant Digital أن ثلاثة ملحقات Apple MacBook - Magic Mouse وMagic Keyboard وMagic Trackpad - يمكن أن تحصل على تحديث USB-C العام المقبل، وبالنظر إلى أن معظم أجهزة Apple تأتي الآن مزودة بمنافذ USB-C للشحن والاتصال، فإن تحديث هذه الملحقات أمر منطقي.

ولكن من غير الواضح ما إذا كانت شركة Apple ستجري أي تغييرات أخرى خارج منفذ الشحن، وبالنظر إلى تاريخ هذه الأجهزة الطرفية، قامت شركة Apple بتحديثها منذ عدة سنوات وكانت تبدو متشابهة إلى حد ما من حيث التصميم والميزات.

كما أن الشركة معروفة بتحديث منفذ الشحن فقط ولا شيء غير ذلك، ويأتي الجيل الثاني من AirPods Pro الذي تم تحديثه مؤخرًا مزودًا بمنفذ USB-C وهذا كل شيء،فلم يتغير شيء آخر، وبالمثل، تلقى Apple Pencil أيضًا معالجة USB-C مؤخرًا ويبدو أيضًا مشابهًا للجيل الثاني من Apple Pencil.

ومع ذلك، استمرت Apple في تحديث هذه الأجهزة الطرفية بأشياء أصغر مثل إطلاق Magic Keyboard المزودة بزر Touch ID في عام 2021، وبالمثل، توجد مراجعات أصغر مثل تضمين الكابلات المضفرة وخيارات الألوان الجديدة وما إلى ذلك.

عند الحديث عن التغييرات، نتوقع أن تتمكن Apple بطريقة ما من العثور على مكان أفضل لمنفذ الشحن في Magic Mouse، الإعداد الحالي ليس فقط غير عملي ولكنه أيضًا غير مريح للمستخدمين للشحن والاستخدام في نفس الوقت.

واستنادًا إلى منشور Weibo، من المتوقع أن تقوم شركة Apple بإصدار هذه الأجهزة الطرفية في وقت ما من العام المقبل. التفاصيل الدقيقة حول الإطلاق ليست متاحة بعد.