شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: يوتيوب سيعرض عدد إعلانات أقل على التليفزيونات الذكية ولكن أطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمنح موقع YouTube فترة راحة لبعض المستخدمين الذين يشاهدون مقاطع الفيديو على التلفزيون، حيث قالت المنصة إنها ستعرض عددًا أقل من الفواصل الإعلانية ولكن قد يتعين عليها التعامل مع الإعلانات الأطول، وكانت الشركة المملوكة لشركة جوجل تختبر طرقًا متعددة لكيفية عرض الإعلانات أثناء مقاطع الفيديو على أجهزة التلفزيون المتصلة منذ فترة.

وقالت الشركة "يتوقع المشاهدون تجربة إعلانية مختلفة اعتمادًا على المحتوى الذي يشاهدونه، أضافت في منشور لها: "عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الطويل على شاشات التلفزيون، فإن 79% من المشاهدين يفضلون إعلانات الفيديو المجمعة معًا بدلاً من توزيعها عبر الفيديو".

وتقول Google إنها قامت بتقييم فواصل إعلانية أقل وأطول، ووجدت في الاختبار المبكر على أجهزة التلفزيون المتصلة أن أكثر من نصف مشغلي قنوات البث التلفزيوني المباشر على YouTube شهدوا جلسات مشاهدة أطول بنسبة 29% قبل الفاصل الإعلاني التالي.

وسيتمكن المستخدمون في جميع أنحاء العالم، من تجربة هذه التحسينات على بعض المحتويات الطويلة على أجهزة التلفزيون المتصلة، وأظهرت أبحاث الشركة أيضًا أن غالبية المشاهدين يفضلون معرفة إجمالي الوقت المتبقي في الفاصل الإعلاني مقابل عدد الإعلانات التي يتم عرضها.

وقالت الشركة: "مع هذا الإطلاق، سيرى المشاهدون أيضًا الوقت المتبقي حتى انتهاء الاستراحة أو يمكنهم الانتقال إلى المحتوى، وأضافت "نتوقع أن يتم طرح هذه التغييرات قريبًا".

وسيقدم YouTube أيضًا إعلانات إلى Shorts،لذلك، سيرى المستخدمون الإعلانات بين فيديوهات Shorts على التلفزيون بنفس الطريقة التي يشاهدونها على الهواتف المحمولة، ويمكن تخطيها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

"منذ أكثر من عام بقليل، طرحنا YouTube Shorts على الشاشة الكبيرة. منذ ذلك الحين، شهدنا زيادة كبيرة في نسبة المشاهدة، وقالت الشركة: "على الصعيد العالمي، زادت مشاهدات YouTube Shorts على أجهزة التلفزيون المتصلة بنسبة تزيد عن 100% في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023".