شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إيقاف أسطولها من السيارات ذاتية القيادة.. شركة أمريكية تسرح ربع موظفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن Cruise وهي شركة متخصص في سيارات الأجرة ذاتية القيادة، ستقوم بتسريح ما يقرب من ربع موظفيها أو 900 عامل، بعد إيقاف أسطولها عن العمل ردًا على حادث متعلق بإحدي سيارتها ذاتية القيادة، وفقا لتقرير theverge.

وبعد الحادث، قامت إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا بتعليق تصريح كروز لتشغيل السيارات ذاتية القيادة في الولاية، ثم أوقفت الشركة أسطولها بالكامل على الصعيد الوطني.

وقد ترك العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين الشركة، بما في ذلك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي كايل فوجت والرئيس التنفيذي للمنتجات دان كان، بما في ذلك كبير المسئولين القانونيين والسياسيين جيف بليش ونائب الرئيس الأول للشؤون الحكومية ديفيد إسترادا وتم إقالة تسعة مسؤولين تنفيذيين آخرين.



وقال متحدث باسم الشركة إن الموظفين المتأثرين كانوا في المقام الأول في قسم العمليات التجارية بالشركة، بالإضافة إلى وظائف الشركة ذات الصلة وأضافت أن الأولوية القصوى للشركة كانت "فعل الصواب" تجاه هؤلاء العمال المغادرين.