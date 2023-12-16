تكنولوجيا: سلسلة vivo S18 تنطلق بتصميم جديد وإعدادات مميزة للكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo عن سلسلة هواتف vivo S18 التي تتضمن ثلاثة إصدارات، وتأتي بإعدادات مميزة للكاميرة الخلفية.

هواتف vivo S18 وS18 Pro

تنطلق سلسلة هواتف vivo S18 بتصميم أنيق يضم وحدة كاميرة خلفية بحجم كبير والتي تنقسم إلى اثنان من المربعات حيث المربع الأول الجزء الأكبر من مستشعرات الكاميرة بينما يتضمن الجزء السفلي فلاش”AuraLight LED”، والذي يدعم البرمجة بإضاءة بألوان متعددة وأيضاً عدد من درجات سطوع الإضاءة لتعزيز التصوير.

ويضم هاتف S18 Pro مستشعر Sony IMX920 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.49 وميزة التثبيت البصري، مع مستشعر JN1 من سامسونج بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، أيضاً يأتي مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل بميزة التكبير البصري حتى مرتين.

كما يضم S18 مستشعر OmniVision OV50E رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومستشعر OmniVision OV08D10 بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

ويتميز هاتفي vivo S18 وS18 Pro بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1260 في 2800 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 50 ميجا بيكسل، والتي تدعم ضبط تلقائي وزاوية عرض 90 درجة، كما يدعم كاميرة السيلفي مستشعر LED ثنائي.

ويضم vivo S18 Pro رقاقة معالج dimensity 9200 Plus، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

بينما يأتي vivo S18 برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 3 ويدعم أيضاً ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت.

وتنطلق سلسلة S18 بنظام تشغيل Android 14، وواجهة OriginOS 4، كما يضم الهاتفين بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم كلا الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

وينطلق vivo S18 وvivo S18 Pro بألوان الأسود والأخضر إلى جانب اللون الفضي، على أن يتوفر vivo S18 Pro بسعر يبدأ من 448 دولار، ويتوفر S18 بسعر يبدأ من 322 دولار.

هاتف vivo S18e

يتميز vivo S18e بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر Sony LYT-600 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 7200، ويتوفر بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار بواجهة OriginOS 4 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، ويضم بطارية بقدرة 4800 mAh، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ومن المقرر أن يتوفر vivo S18e بألوان الأسود، والبنفسجي والفضي بسعر يبدأ من 294 دولار.

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