تكنولوجيا: ترقب إطلاق OnePlus 12 للأسواق العالمية في 23 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة وان بلس يوم 23 من يناير المقبل لعقد حدث لإطلاق هاتف OnePlus 12 للأسواق العالمية.

قدمت وان بلس هاتف OnePlus 12 في السوق الصيني في 5 من ديسمبر، واليوم تؤكد العملاق الصيني على موعد إنطلاق الهاتف في أسواق جديدة.

ولقد أكدت وان بلس على موعد إطلاق OnePlus 12 في الأسواق العالمية من خلال إعلان تشويقي، كما أعلنت الشركة عن إطلاق هاتف OnePlus 12R خلال الحدث أيضاً.

ومن المقرر أن يتم عقد الحدث في السوق الهندي، على أن يتم بث الحدث على كلٍ من منصتي YouTube وX.com.

يذكر أن هاتف OnePlus 12 يضم مجموعة مميزة من المواصفات، حيث يعد من الإصدارات الأولى التي تنطلق للأسواق برقاقة Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

وفي إعدادات الكاميرة يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل لدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

كما يضم OnePlus 12 شاشة LTPO AMOLED بحجم 6.82 إنش، ودقة 1440 في 3168 بيكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث متغير من 1-120 Hz، وتدعم أيضاً نسبة سطوع 4500 nits مع محتوى HDR.

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