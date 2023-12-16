تكنولوجيا: vivo تقدم سماعة vivo 3e اللاسلكية بعمر شحن 44 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت vivo مؤخراً في السوق الصيني أحدث إصدار من السماعات اللاسلكية منخفضة التكلفة vivo 3e، والتي تدعم عمر شحن يصل إلى 44 ساعة.

تتميز سماعة vivo 3e بدعم تقنية البلوتوث 5.3، وتدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، كما تأتي السماعة مستقلة بعمر شحن يصل إلى 11 ساعة.

وتضم السماعة اللاسلكية محرك تشغيل ديناميكي بحجم 11مم، كما تدعم صوت بانورامي ثلاثي الأبعاد، وتأتي أيضاً بتقنية spatial في الصوتيات.

وتدعم السماعة اللاسلكية الإتصال المتعدد، حيث يمكن لسماعة vivo 3e الإتصال باثنان من الأجهزة في نفس الوقت، وتتميز السماعة بالإستجابة السريعة عند 55مللي ثانية.

أيضاً يمكن لحافظة الشحن أن تدعم إستمرار الشحن حتى 44 ساعة، وتتوفر السماعة باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأبيض والأسود، وتتوفر في 22 من ديسمبر بسعر 25 دولار.

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