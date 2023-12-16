تكنولوجيا: Honor تخطط للإعلان عن Honor 90 GT في 21 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Honor إعلان تشويقي مؤخراً أكدت من خلاله على موعد الإعلان الرسمي عن هاتف Honor 90 GT في حدث يعقد في 21 من ديسمبر.

شغل هاتف Honor 90 GT عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، وفي إعلان تشويقي نشر مؤخراً كُشِف عن تصميم الهاتف من خلال صور رسمية.

ويظهر 90 GT بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، بينما يضم الهاتف إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية، أيضاً يظهر الهاتف باللون الأزرق، مع اثنان من الشرائط في الجانب الأيسر من الجهة الخلفية للهاتف والتي تمر بوحدة الكاميرة.

ويتميز Honor 90 GT بتصميم جلدي “vegan”، أيضاً تؤكد الصور على أن الهاتف يضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري.

كما تؤكد التفاصيل على أن 90 GT يتوفر بذاكرة عشوائية 12 و16 و24 جيجا بايت رام، ويتوفر بسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

أيضاً أوضحت تفاصيل جاءت من “Digital Chat Station” أن الهاتف يضم رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول هاتف Honor 90 GT في الحدث الرسمي.

المصدر

اعلان





