تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Tecno Spark 20 Pro مع معالج Helio G99 وكاميرا بدقة 108 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد ظهور Spark 20 لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت Tecno عن Spark 20 Pro الذي يتميز بمعالج Helio G99 الأكثر قوة وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

يأتي Spark 20 Pro بشاشة IPS LCD بحجم 6.78 بوصة ودقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. يحصل الجهاز أيضًا على منفذ Tecno الديناميكي الذي يعرض حالة معلومات النظام والإشعارات حول فتحة الثقب.

يتميز الجهاز الجديد بشريحة Helio G99 من MediaTek مقترنة بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD.

يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل تتميز بمستشعر مقاس 1/1.67 بوصة وفتحة f/1.75. كما يمكنك الحصول على كاميرتين مساعدتين QVGA.

يعمل Spark 20 Pro على تشغيل واجهة HiOS استنادًا إلى نظام Android 13 ويتميز ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط.

يمكنك أيضًا الحصول على مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ومقبس سماعة الرأس ومعيار IP53.

يأتي هاتف Tecno Spark 20 Pro باللون الأسود والاخضر والوردي والفضي. وتم تحديد السعر عند 100 دولار في الفلبين.

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