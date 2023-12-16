شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث لعبة Spider Man 2 يصل أوائل 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Insomniac Games أن التحديث القادم للعبة Spider-Man 2 سيصدر في أوائل عام 2024، وفي بيان نُشر على موقع X (Twitter سابقًا)، أقرت Insomniac بأن اللاعبين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر الميزات الجديدة، والتي يجب أن تصل مع تحديث Game+.

ومع ذلك، يقول المطور أن الفريق يحتاج إلى مزيد من الوقت لضبط التحديث قبل إتاحته للاعبين، وبالتالي فهو يستهدف إصدارًا مبكرًا في عام 2024، وكتبت Insomniac Games في البيان: "لقد عملنا بيقظة على هذه الميزات ونطلب المزيد من الاختبارات للتأكد من أن الجودة تتوافق مع معاييرنا"، "نحن نستهدف الآن أوائل عام 2024 لتحديث اللعبة التالي وسيكون لدينا قائمة كاملة بالميزات أقرب إلى إصدارها."

وألمح المطورون إلى أن التحديث القادم للعبة Spider-Man 2 على PS5 سيشمل أكثر من مجرد لعبة جديدة +، وسيقدم التحديث العديد من الميزات التي يطلبها المعجبون، مثل القدرة على تغيير الوقت من اليوم في المدينة، وتبديل ألوان المحلاق عند استخدام قوى التكافل، وإعادة تشغيل مهام محددة، ووفقًا للاستوديو، فإن هذه الميزات ليست سوى بعض مما خططوا له للتحديثات المستقبلية للعبة.

وكتب المطور في البيان: "لقد سمعنا تعليقاتك وسنضيف بعض الميزات المطلوبة بشدة، بما في ذلك القدرة على تغيير الوقت من اليوم، وتبديل ألوان المحلاق، وإعادة تشغيل المهام - على سبيل المثال لا الحصر!"، وقال Insomniac: "لا يمكننا الانتظار لمشاركة المزيد معك في المستقبل"، "في هذه الأثناء، نحن نقدر صبركم بينما يعمل فريقنا على إنهاء التحديث التالي للعبة Marvel's Spider-Man 2!"

وتعمل Marvel's Spider-Man 2 على توسيع مدينة Marvel في نيويورك، حيث تضاعف حجمها وتغطي كوينز وبروكلين، ويمكن للاعبين التبديل بين بيتر باركر ومايلز موراليس في العالم المفتوح، وتتميز اللعبة بخيارات اجتياز وقدرات وأدوات جديدة و65 بدلة، بما في ذلك ميزة جديدة تمامًا تسمى أنماط البدلة، كما ينضم Kraven the Hunter وVenom إلى قائمة الأشرار.