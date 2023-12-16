شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس: أنا وإيلون موسك "متشابهان فى التفكير" وأرغب فى أن نكون أصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إيلون ماسك وجيف بيزوس من أغنى الرجال في العالم، حيث لديهم الكثير من القواسم المشتركة - بصرف النظر عن مليارات الدولارات، حيث يدير كلا الرجلين شركات لاستكشاف الفضاء وهما من عمالقة صناعة التكنولوجيا، ولكن ما نوع المعادلة التي يشتركان فيها؟ في مقابلة بودكاست مع ليكس فريدمان، سُئل بيزوس عن رأيه في ماسك.

وقال بيزوس: "حسنًا، أنا لا أعرف إيلون جيدًا حقًا، أعرف شخصيته العامة ولكني أعلم أيضًا أنه لا يمكنك معرفة أي شخص من خلال شخصيته العامة - فهذا مستحيل، قد تظن أنك تفعل ذلك، لكنني أضمن لك عدم القيام بذلك”.

وكان بيزوس مليئًا بالثناء على " ماسك "، حيث أضاف: "بالحكم على النتائج، يجب أن يكون قائدًا قادرًا جدًا، لا توجد طريقة يمكنك من خلالها الحصول على Tesla وSpaceX دون أن تكون قائدًا مقتدرًا، قال: “إنه أمر مستحيل”.

أخبر فريدمان، خلال البث الصوتي، بيزوس أنه إذا جلس ملياري شخص معًا، فمن المأمول أن تكون لديهم "صداقة من شأنها أن تلهم البشرية جمعاء"، وقد وافق بيزوس على هذا الرأي وقال: "أنا أتفق معك وأعتقد أنه مع الكثير من هذه المساعي فإننا نتشابه في التفكير، لذلك أعتقد أنني لا أقول أننا متطابقان، لكننا متشابهان جدًا في التفكير، لذا أحب هذه الفكرة.

التنافس بين بيزوس وماسك، الذي يغذيه الطموح والمنافسة، ظل محتدمًا لسنوات، حيث إنها تشتعل في سباق الفضاء، حيث يتحدى Blue Origin من Bezos هيمنة SpaceX.

لكن على جانب أخر هاجم " ماسك " بيزوس، واصفًا إياه بـ "المقلد" وسخر من سفينة الفضاء الخاصة به، وقد رد بيزوس بحيلة خفية وهنأ شركة SpaceX على الإنجازات التي حققتها، على مضض تقريبًا، وخارج الفضاء، امتد التنافس بينهما إلى العالم الأرضي.

ودافع ماسك عن تفكيك إمبراطورية التجزئة في أمازون، بينما اتهم بيزوس ماسك باستخدام الدعم الحكومي للحصول على ميزة غير عادلة، وعلى الرغم من الاختلافات بينهما، اعترف بيزوس وماسك أيضًا بإنجازات بعضهما البعض، واعترفا بالهدف الأوسع المتمثل في تعزيز استكشاف الفضاء لصالح البشرية.