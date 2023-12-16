تكنولوجيا: ظهور هاتف Moto G24 في مقاطع فيديو بثلاثة ألوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Moto G24 في مجموعة من مقاطع الفيديو التي تدور بزاوية 360 درجة، والتي نشرها المسرب الشهير Evan Blass على موقع التواصل الاجتماعي X.

سيصل الهاتف الذكي بثلاثة ألوان؛ الأخضر والأسود والوردي. ويشبه الجهاز إلى حد كبير هاتف Moto G24 Power الذي ظهر بالأمس.

تمنحنا الصور نظرة جيدة لما سيبدو عليه Moto G24. في الامام، إذ ان هناك شاشة ذات حواف سميكة وثقب للكاميرا الأمامية. في حين سيحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل Quad Pixel وكاميرا ثانوية غير معروفة.

على اليسار، توجد مفاتيح مستوى الصوت وزر الطاقة مع وجود مستشعر ضوئي لبصمات الأصابع على الأرجح. وعلى الجانب الأيمن، يوجد فتحة SIM، ولا تقدم مقاطع الفيديو هذه أي دليل واضح على ما إذا كان سيكون هناك مقبس صوت 3.5 ملم ام لا.

سيكون Moto G24 واحدًا من أكثر الأجهزة ذات الأسعار المعقولة من Motorola.

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