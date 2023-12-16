شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 16 .. كيف تتطلع Apple إلى تعزيز مساعدها Siri؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Apple لترقية الميكروفونات بشكل كبير في تشكيلة iPhone 16 القادمة، وفقًا للمحلل الشهير Ming-Chi Kuo، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها خطوة رئيسية في دفع الشركة نحو دمج الذكاء الاصطناعي والمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي (AIGC) في جهازها المحمول الرائد.

ووفقًا لكو، قامت شركة Apple مؤخرًا بإعادة تنظيم فريق Siri الخاص بشركة Apple، والذي ركز بشكل خاص على دمج AIGC ونماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، وبالنظر إلى أن الإدخال الصوتي سيكون بمثابة واجهة مهمة لميزات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة، فإن تعزيز قدرات الأجهزة والبرامج في Siri يصبح أمرًا بالغ الأهمية.

واقترح Kuo أيضًا أن جميع طرازات iPhone 16 ستتميز بمواصفات ميكروفون مطورة بشكل كبير، ويكمن التحسين الرئيسي في ارتفاع نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR)، مما يؤدي إلى تجربة Siri أفضل بشكل ملحوظ، ويشير هذا إلى نية شركة Apple لدمج المزيد من قدرات AI/AIGC في Siri، مما قد يجعلها نقطة بيع رئيسية لجهاز iPhone 16.

موردو الميكروفونات من الترقية من المتوقع أن تشهد AAC وGoertek، موردي الميكروفونات لجهاز iPhone 16، زيادة كبيرة في الإيرادات والأرباح بسبب هذه الترقية، وقال Kuo إن الميكروفونات التي تمت ترقيتها سيكون لها متوسط سعر بيع (ASP) أعلى بنسبة 100-150٪ على الأقل من تلك الموجودة في iPhone 15، ومع تخصيص شحن مماثل، من المتوقع أن تستفيد AAC، نظرًا لحجم إيراداتها الأصغر، بشكل أكبر من هذه الزيادة.

ومع استمرار أجهزة الذكاء الاصطناعي في اكتساب قوة جذب في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، يتوقع كو أن منتجات أبل الأخرى وهواتف أندرويد المتطورة من المرجح أن تحذو حذوها وتقوم بترقية الميكروفونات الخاصة بها، ومن المتوقع أن يكون هذا الاتجاه مصدرًا رئيسيًا للنمو لكل من AAC وGoertek.

ولا يزال الوقت مبكرًا لتسريبات وشائعات iPhone 16، لكن Kuo يتمتع بسجل حافل. مع اكتساب الذكاء الاصطناعي المزيد من الشعبية، لن يكون من المفاجئ أن تكون توقعات كو دقيقة حول هذا الأمر.