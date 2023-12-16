شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 أسباب تجعل إغلاق التطبيقات المفتوحة على موبايلك الآيفون "ما لوش لازمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان مستخدمو iPhone معتادين لسنوات على الاعتقاد بأن إغلاق التطبيقات المفتوحة يعد خطوة حاسمة في الحفاظ على عمر البطارية وتعزيز الأداء، ومع ذلك تشير التطورات الأخيرة في تقنية iOS إلى أن هذا قد لا يكون هو الحال.

وفي الواقع، قد يؤدي إغلاق التطبيقات المفتوحة بشكل متكرر إلى ضرر أكثر من نفعه، وفيما يلى نعرض الأسباب:

نظام iOS يعرف ما يفعله تقوم أبل بإجراء تحسينات على نظام التشغيل iOS كل عام وتضمن أن تكون التجربة سلسة وسريعة، حيث يضمن نظام التشغيل iOS أن أجهزة iPhone الحديثة تدير الذاكرة بكفاءة، حيث تقوم تلقائيًا بتعليق التطبيقات غير النشطة في الخلفية لمنعها من استهلاك الموارد، وتسمح هذه الحالة "المجمدة" باستئناف التطبيق بسرعة عند إعادة تشغيله، دون التأثير على الأداء أو عمر البطارية.

لا يحفظ عمر البطارية وخلافًا للتصور العام، فإن إغلاق التطبيقات وإعادة فتحها بشكل متكرر يمكن أن يستهلك طاقة البطارية أكثر من تركها مفتوحة في الخلفية، وذلك لأن تشغيل التطبيق يتطلب دفعة كبيرة من الطاقة لتحميل موارده وبياناته، في حين أن التطبيق الموقوف يستهلك الحد الأدنى من الطاقة. لذلك، في المرة القادمة التي تريد فيها توفير طاقة البطارية وتعتقد أن إغلاق التطبيقات في الخلفية سيساعدك، فكر مرة أخرى، حيث قد يؤدي ذلك في النهاية إلى استنزاف البطارية.

يظل محتوى التطبيق محدثًا تعتمد العديد من التطبيقات مثل البريد الإلكتروني والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي على تحديث التطبيقات في الخلفية لتقديم التحديثات والإشعارات في الوقت المناسب، قد يؤدي إغلاق هذه التطبيقات إلى منعها من جلب محتوى جديد، مما يتطلب منك تحديثها يدويًا لاحقًا، الأمر الذي قد يكون أكثر استنزافًا.

تعدد المهام أفضل إذا كنت تقوم بالتبديل بين تطبيقات متعددة بشكل متكرر، فإن إغلاقها لن يؤدي إلا إلى إبطاء سير عملك. يتيح توفرها بسهولة في الخلفية إمكانية التبديل بشكل أسرع وتجربة مستخدم أكثر سلاسة.

إذن، متى يجب عليك إغلاق التطبيقات؟

على الرغم من أن إغلاق التطبيقات ليس ضروريًا دائمًا، إلا أن هناك بعض المواقف التي قد يكون من المفيد فيها:

إذا كان التطبيق يسبب لك "مشكلة"

قد تكون هناك حالات يسبب لك فيها أحد التطبيقات بعض المشاكل. على سبيل المثال، إذا كان أحد التطبيقات يتأخر أو يتجمد أو يعمل بشكل غير منتظم، فإن إغلاقه وإعادة تشغيله قد يؤدي في بعض الأحيان إلى حل المشكلة.

إذا كنت تريد تحرير مساحة مؤقتًا

في حالة اقتراب سعة تخزين iPhone لديك، يمكن أن يؤدي إغلاق التطبيقات غير المستخدمة إلى تحرير بعض المساحة مؤقتًا. لكن هذا حل مؤقت.

إذا كنت قلقًا بشأن الخصوصية.

هذا مخصص لأولئك - وينبغي أن يكون معظم الناس كذلك - الذين يشعرون بجنون العظمة بشأن خصوصيتهم، إذا كنت قلقًا بشأن وصول أحد التطبيقات إلى بياناتك في الخلفية، فسيؤدي إغلاقه إلى إنهاء وصوله.