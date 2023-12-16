تكنولوجيا: جوجل تقول إنه يمكن لمستخدمي Stadia Controller التبديل إلى وضع Bluetooth بحلول نهاية عام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإعلان عن اقتراب الموعد النهائي لمزامنة وحدة تحكم Stadia مع تقنية Bluetooth. وعلى ما يبدو، فقد قامت جوجل بتمديد الموعد النهائي.

أعطت جوجل حياة جديدة لوحدات تحكم Stadia الخاصة بها من خلال إضافة وضع Bluetooth قبل الإعلان عن إغلاق Stadia. ونتيجة لذلك، ستعمل الأداة مع أجهزة الحواسب والهواتف ومنصات الألعاب الأخرى.

ومع ذلك، لتنشيط وضع Bluetooth، يلزمك توصيل وحدة التحكم الخاصة بك بجهاز الحاسب واستخدام التطبيق عبر الإنترنت الذي توفره جوجل.

في البداية، قررت جوجل أن المالكين لن يكونوا قادرين على تحويل الجهاز إلى وضع البلوتوث بعد 31 ديسمبر 2023. ووفقًا لموقع Stadia، تطلع جوجل إلى منح مساحة أكبر للمناورة من خلال تأجيل الموعد النهائي إلى 31 ديسمبر 2024.

يقدم التطبيق توجيهات خطوة بخطوة، ويعد التبديل إلى البلوتوث عملية واضحة إلى حد معقول. ستبدأ وحدة التحكم في استخدام اتصالات Bluetooth منخفضة الطاقة عند اكتمال الإجراء.

لن تتمتع لوحة الألعاب بعد الآن بإمكانيات مثل الصوت العابر اللاسلكي الذي لا يتوفر إلا مع اتصال Wi-Fi. هذا التعديل دائم. ومع ذلك، فإن عدم القدرة على استخدام وحدة التحكم على الإطلاق أفضل من فقدان تلك الوظائف.

يمكنك التحقق مما إذا كانت وحدة التحكم الخاصة بك تحتوي على أحدث تصحيح Bluetooth من خلال زيارة موقع Stadia على الويب وتوصيل وحدة التحكم بجهاز الحاسب.

المصدر

اعلان





