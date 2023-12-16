تكنولوجيا: مارك زوكربيرغ يعرض قدرات الذكاء الاصطناعي لنظارات Ray-Ban Meta الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستطلق شركة Meta قريبًا نظارات Ray-Ban Meta الذكية، وفقًا للمصادر. وتأتي النظارات الذكية الجديدة من Meta هذه بوظيفة الذكاء الاصطناعي.

ولقد أعلن مارك زوكربيرغ مؤخرًا أن مجموعة محددة من المستخدمين في الولايات المتحدة يمكنهم تنشيط المساعد الافتراضي“Hey Meta” الذي سيستخدم كاميرا النظارات والميكروفونات لتقييم الأشياء في مجال رؤية المستخدم والتعليق عليها.

وقد أظهر مارك، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، وظيفة الذكاء الاصطناعي للنظارة الذكية Ray-Ban Meta في مقطع فيديو تم نشره على منصة إنستغرام.

أظهر زوكربيرغ أن الجهاز تم اختباره على الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط. تسمح تقنية Multimodal AI للجهاز بالرؤية والاستماع، حيث أظهر مقطع إنستغرام أداء الذكاء الاصطناعي المذهل.

ويقول الرئيس التنفيذي إن “Hey Meta” يمكنها أن توصي حتى بما ترتديه، حيث تصف ما تراه وتختار التفاصيل المطلوبة.

سيتم إطلاق مرحلة اختبار Meta AI في نظارات Ray-Ban الذكية عبر برنامج الاشتراك المبكر في الولايات المتحدة.

كما تقول Meta إنها تعمل أيضًا على طرح القدرة على طلب معلومات Meta AI في الوقت الفعلي لجميع أجهزة Ray-Ban Meta في الولايات المتحدة.

يتم دعم هذه المبادرة جزئيًا بواسطة Bing. ويتم تقديم النماذج كـ Meta Wayfarer و Meta Headliner في متاجر Meta عبر الإنترنت مقابل 299 دولارًا لكل منها.

يتم تقديم كلا الخيارين في سبعة خيارات ألوان بما في ذلك الأسود غير اللامع، والاسود اللامع، والجينز اللامع، والكراميل اللامع.

تأتي العدسات باللون الشفاف أو الأخضر أو الأزرق أو البني. ويأتي خيار العدسة الواضحة إما مع أو بدون مرشح الضوء الأزرق.

تطلق Meta النسخة التجريبية من نظارات Ray-Ban Meta الذكية بقدرات الذكاء الاصطناعي. وستكون متاحة لمستخدمين محددين في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يتم توفير الإصدار الكامل في وقت لاحق.

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