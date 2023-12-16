شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يطرح قوالب جديدة لـ"القصص" قابلة للتخصيص.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح إنستجرام ميزة يمكن أن تساعد المستخدمين على الاستمتاع بمزيد من المرح مع القصص بدءًا من اليوم، حيث سيكون لديك القدرة على إنشاء قوالب جديدة، وفقا لتقرير engadget.

ويقول انستجرام سيكون الأشخاص قادرين على تطوير ومشاركة قوالب Add Yours المخصصة عن طريق تثبيت صور GIF والنصوص وصور المعرض في قالب القصة.

ولإنشاء قالب Add Yours، قم بإضافة صور GIF والنصوص والصور التي تريد تضمينها في قصتك، بعد ذلك، انتقل إلى "علبة الملصقات" وحدد "إضافة قوالب خاصة بك"، بعد ذلك، اختر العناصر (النص والصور وملفات GIF) التي تريد تضمينها في القالب، وإليك النقطة المهمة: بمجرد مشاركة قالب "أضف لك" في إحدى القصص، يمكن لأي شخص آخر استخدامه وإضافة لمساته الخاصة.

وإذا كنت تريد البحث عن قالب شخص آخر، فاضغط على المطالبة "أضف قالبك" عندما ترى قالبًا في قصته، سينقلك هذا إلى الكاميرا، حيث يمكنك رؤية جميع العناصر التي تشكل جزءًا من القالب والتلاعب بها وإضافة العناصر الخاصة بك وما إلى ذلك، وإذا ضغط على الوجوه التي تظهر على الجانب الأيسر من الملصق، فيمكنك معرفة الأشخاص الآخرين الذين وضعوا طابعهم الخاص على القالب.

أما بالنسبة لما يمكنك فعله باستخدام قوالب "أضف لك"، فالأمر متروك لك حقًا، ويمكنك إنشاء اختبار إما/أو، أو بدء اتجاه لإظهار المتابعين حول مساحة العمل الخاصة بك، أو تشجيع الأشخاص على مشاركة الصور الأكثر سخافة التي لديهم لحيواناتهم الأليفة.

كما إن إحياء مثل هذه المطالبات بالصور وملفات GIF يمكن أن يساعدها فى التميز وعرض القالب الخاص بك ومشاهدته من قبل آلاف المستخدمين الآخرين، وطرح انستجرام قوالب لـ Reels العام الماضي.