شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على جعل كروم أكثر أمانًا بدءًا من العام المقبل.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط جوجل لإضافة ميزة جديدة لجعل بيانات المستخدمين وتفاصيل التصفح أكثر أمانًا على كروم، حيث أفادت "ذا فيرج"، أن الشركة تخطط لبدء اختبار ميزة جديدة للحماية من التتبع في كروم بدءًا من 4 يناير 2024.

جوجل كروم يحصل على ميزة حماية التتبع المتقدمة وفقًا للتقرير، سيبدأ جوجل كروم في حظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية والتي تستخدمها مواقع الويب لتتبع نشاط المستخدمين واستخدام تلك البيانات لزراعة الإعلانات والاقتراحات والتوصيات.

باستخدام الميزة الجديدة، سيقوم كروم افتراضيًا بتقييد مواقع الويب من جمع ملفات تعريف الارتباط، كمل يشير التقرير أن جوجل ستطرح الميزة أولاً لعدد صغير فقط من المستخدمين على مستوى العالم، ثم يتم إصداره لمزيد من المستخدمين بحلول النصف الثاني من عام 2024.

وتصل الميزة إلى إصدار سطح المكتب من المتصفح وإصدار أندرويد، وقد يضطر مستخدمو iOS إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً، كذلك إذا كنت أحد مستخدمي كرون فسيتم إعلامك.

كذلك في حالة اكتشاف مشكلة في موقع ويب، سيعرض كروم رسالة تسألك عما إذا كنت تريد إعادة تمكين ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية مؤقتًا للموقع.

وتخطط جوجل لجعل كروم متصفحًا خاليًا من ملفات تعريف الارتباط منذ عام 2020، ويبدو أن ميزة منع التتبع تمثل خطوة نحو ذلك، ومع ذلك فإن الفكرة الفعلية هي جعل ملفات تعريف الارتباط غير ذات صلة بالمتصفحات عن طريق نقل بيانات تصفح المستخدم مجهولة المصدر إلى المعلنين، ويمكنهم استخدام واجهات برمجة التطبيقات التي توفرها جوجل لتخطيط الإعلانات والتوصيات وما إلى ذلك.

وتتمتع المتصفحات المنافسة مثل سفاري وإيدج وما إلى ذلك بميزات أكثر صرامة لمنع التتبع، يأتي سفاري مزودًا بميزة عدم التتبع، بينما يحتوي إيدج أيضًا على ميزة منع التتبع الصارمة المضمنة، وتمنع كلتا الميزتين مواقع الويب من جمع أنشطة المستخدمين.