تكنولوجيا: الإعلان عن شاشة BenQ Zowie XL2586X ذات تردد 540 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم BenQ شاشة جديدة تحت العلامة التجارية Zowie للألعاب، والتي تتمتع بمعدل تحديث مرتفع بشكل لا مثيل له، أي 540 هرتز.

ولذلك، فمن المحتمل أن تستهدف الشاشة اللاعبين المحترفين الذين يحتاجون إلى ميزة السرعة القصوى عند المنافسة، حيث يتم تعزيز هذا الادعاء بالألعاب الاحترافية من خلال حواف الشاشة، على الرغم من أنها مثبتة فقط على الجانب الأيسر والأيمن من الشاشة.

تستخدم الشاشة لوحة TN: تبلغ نسبة التباين النموذجية 1000:1 والسطوع 320 نتس/م². كما تبلغ الدقة 1920 × 1080 بكسل، وعادةً ما تكون هذه الدقة المنخفضة ضرورية على أي حال لتتمكن من عرض ألعاب الفيديو بسلاسة كبيرة.

لا يمكن الوصول إلى معدل التحديث العالي هذا إلا على جهاز حاسب عبر DisplayPort 1.4 أو HDMI 2.1؛ ويمكن استخدام الشاشة على PlayStation 5 أو Xbox Series X أو Xbox Series S مع معدل تحديث أقصى يبلغ 120 هرتز. كما تم تثبيت ثلاث وصلات HDMI 2.1 ومنفذ DisplayPort 1.4 واحد.

يتوفر مخرج صوت، ولكن الميزات الأخرى مثل لوحة وصل USB مفقودة تمامًا. كما يمكن تعديل ارتفاع الشاشة بدقة خاصة ويتوفر أيضًا مخطط الارتفاع.

يتم التحكم في معلمات الشاشة عبر وحدة تحكم إضافية وهناك أيضًا أوضاع مختلفة، مثل تشغيل الأفلام أو الحد الأقصى لعدد الإطارات في الثانية.

يمكن الآن طلب الشاشة مسبقًا في الولايات المتحدة بسعر 599 دولارًا. ومن المقرر إطلاقها في الاتحاد الأوروبي في شهر فبراير.

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