شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صديقة إيلون ماسك السابقة تنضم إلى سباق الذكاء الاصطناعى بلعبة Grok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاونت جرايمز، المغنية وكاتبة الأغاني الكندية، وهي أيضًا أم لأطفال إيلون ماسك الثلاثة، مع شركة ألعاب تدعى كوريو لإنشاء ألعاب معتمدة على الذكاء الاصطناعي، إحدى الألعاب الثلاث في المجموعة تحمل اسم "Grok"، وهو نفس اسم برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ Musk.

ويأتى "جروك" على شكل سفينة صاروخية، وتأتي مزودة بمكبر صوت وميكروفون، حتى يتمكن الأطفال من إجراء محادثات معها، إما عن طريق طرح الأسئلة أو المشاركة في اللعب الخيالي، وتقول كوريو أن جروك هو صاروخ ودود يحب الرقص ولا يستطيع الطيران، خصائصها "تعليمية، وخيالية، ومسلية جدًا!" يتم نسخ جميع المحادثات التي يجريها الطفل مع اللعبة وإرسالها إلى تطبيق على هاتف الوالدين لمراقبتها.

حسنًا، جروك ليس وحيدًا؛ هناك لعبتان أخريان – جريم وجابو، ويتمتع كل واحد منهم بشخصية فريدة مبنية على نموذج OpenAI، ولكن يتم التعبير عنهم جميعًا بواسطة Grimes، وهي مستثمر ومستشار للشركة.

إذًا، هل هناك أي علاقة بين الاثنين، وليس إيلون وغرايمز؟ لقد انفصلا العام الماضي (مرة أخرى)، لكن الاثنين هما لعبة الذكاء الاصطناعي وروبوت الدردشة، على الإطلاق، حيث وقالت الشركة لصحيفة واشنطن بوست إن الاثنين لا علاقة لهما على الإطلاق.

ويقول كوريو إن كلمة "Grok" هي اختصار لكلمة "Groket"، والتي تمت صياغتها بسبب إلمام أطفال Grimes بالصواريخ منذ أن امتلك والدهم، Elon Musk، شركة SpaceX.

إن برنامج الدردشة الآلي الخاص بـماسك، Grok، مستوحى من رواية روبرت هاينلين Stranger in a Strange Land، في الكتاب، كلمة "جروك" تأتي من المريخ وتعني "الفهم العميق والحدسي".

للعمل، تتطلب هذه الألعاب اتصالاً بشبكة Wi-Fi، وبينما يأمل المؤسسون في الحصول على جميع الأجهزة والبرامج الموجودة داخل اللعبة نفسها يومًا ما، ستأتي الألعاب مع تطبيق يوفر للآباء نصًا مكتوبًا لأي محادثة يجريها طفلهم مع الألعاب.

تم تصميم الألعاب لتكون مناسبة للطفل، ولطيفة، وودودة، ومهرج، تلتزم الشركة بالامتثال لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، ولذلك، لن تقوم الألعاب بتخزين أي بيانات صوتية، وسيتم حذف النصوص بعد 90 يومًا.