شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشافات جديدة: قمر زحل إنسيلادوس يحتوى على مكون رئيسى للحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تحقيق جديد للبيانات التي جمعتها مهمة كاسيني التابعة لناسا، والتي انتهت قبل ست سنوات، عن أن المركبة الفضائية رصدت عنصرًا رئيسيًا ضروريًا للحياة على قمر زحل الجليدي إنسيلادوس، وكشفت ملاحظات كاسيني عن مصدر طاقة قوي لأشكال الحياة المحتملة فى أعماق القشرة الجليدية لهذا القمر.

ويطلق إنسيلادوس أعمدة من الجليد والماء من شقوق قشرته الجليدية، وقد عرف العلماء ذلك منذ بعض الزمن أن الجزيئات العضوية التي قد يحتوي بعضها على الكيمياء المناسبة لتكون مهمة للحياة كما نعرفها موجودة في هذه النفاثات، وفقا لتقرير سبيس .

وفي عام 2017، اكتشف العلماء ثاني أكسيد الكربون والميثان والهيدروجين في كوكب إنسيلادوس ، وتشير إلى عملية استقلابية تسمى تكوين الميثان ، كما يوحي اسمها تنتج عملية توليد الميثان غاز الميثان، المنتشر على نطاق واسع هنا على الأرض ويمكن أن يكون علامة على الحياة فى عوالم أخرى.

ومع ذلك، فإن التأكيد الجديد لوجود سيانيد الهيدروجين وهو مقدمة حاسمة لبعض الجزيئات التي يجب أن تكون موجودة على الأرض حتى تنشأ الحياة يأخذ مفهوم أن إنسيلادوس يمكن أن يكون صالحًا للسكن إلى مستوى جديد تمامًا.

واكتشف فريق البحث نفسه أيضًا أن المحيط الموجود تحت سطح القمر إنسيلادوس، والذي تنشأ منه الأعمدة على ما يبدو، يمكن أن يكون مصدرًا للعديد من المركبات العضوية الأخرى، والتي يعمل بعضها كمصادر وقود للكائنات الأرضية، ويشير هذا إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الطاقة المتاحة للحياة على إنسيلادوس مما كان يعتقد سابقا.

ويقدم عملنا دليلا إضافيا على أن إنسيلادوس يستضيف بعض الجزيئات الأكثر أهمية في تكوين اللبنات الأساسية للحياة والحفاظ على تلك الحياة من خلال التفاعلات الأيضية".

وقال المؤلف الرئيسي وطالب الدكتوراه في جامعة هارفارد جونا بيتر في بيان. "لا يبدو أن إنسيلادوس يلبي المتطلبات الأساسية للسكن فحسب، بل لدينا الآن فكرة حول كيفية تشكل الجزيئات الحيوية المعقدة هناك، ونوع المسارات الكيميائية التي قد تكون متضمنة."

وللبدء، تحتاج الحياة كما نعرفها إلى مركبات مثل الأحماض الأمينية باعتبارها وحدات البناء الأساسية، ويصف الفريق الذي يقف وراء النتائج الجديدة سيانيد الهيدروجين بأنه سكين الجيش السويسري للأحماض الأمينية بسبب تنوع الطرق التي يمكن من خلالها تكديس الجزيء للمساعدة في بناء الأحماض الأمينية.

وكان اكتشاف سيانيد الهيدروجين مثيرا بشكل خاص، لأنه نقطة البداية لمعظم النظريات حول أصل الحياة ، وقال بيتر كلما حاولنا إحداث ثغرات في نتائجنا من خلال اختبار نماذج بديلة، أصبحت الأدلة أقوى.

وفي نهاية المطاف، أصبح من الواضح أنه لا توجد طريقة لمطابقة تركيبة العمود دون تضمين سيانيد الهيدروجين.

وقال أعضاء فريق الدراسة إن هذا المصدر الجديد للطاقة الكيميائية أقوى وأكثر تنوعًا من عملية توليد الميثان ، وهذا يعني أن هناك مسارات كيميائية مختلفة متاحة للكائنات الحية (إن وجدت) في القمر 'المحيط تحت السطح.