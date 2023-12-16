شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 60 موهوباً.. تفاصيل انطلاق تحدي "الآيدياثون" للشبكات الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم في الرياض فعاليات تحدي "الآيدياثون" للشبكات الذكية في دورته الثانية، تحت شعار: "نحو شبكات المستقبل"، بتنظيم من المؤتمر السعودي للشبكات الذكية، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بمشاركة أكثر من 60 طالباً وطالبة من الموهوبين والموهوبات من مختلف مدارس الشراكة مع موهبة.

ويأتي تحدي "الآيدياثون" قبل يومين من تدشين المؤتمر السعودي للشبكات الذكية في الرياض، من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري.

تحدي "الآيدياثون"

يهدف "الآيدياثون" إلى خلق التنافس بين الطلبة الموهوبين من عدة مدارس وتخصصات؛ لتطـوير وإيجاد حلول إبداعية ومبتكرة للتحديات التي تواجه قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات، من خلال عمليات التفكير المتباينة، وآلية تنافسية تضمن تنوع الأفكار والتخصصات، وفق المجالات والفرق التي تم تقسيم الطلبة عليها.

وأكد مدير عام التميز في "موهبة" الدكتور خالد الشريف، أن مشاركة الطلبة الموهوبين في آيدياثون الشبكات الذكية (Ideathon Smart Grid) سيمكنهم من الخروج بفهم أفضل لاستخدام التقنيات الناشئة، إلى جانب طرح أفكار جديدة حول كيفية تنفيذ هذه المفاهيم في مجالات مختلفة من التكنولوجيا والأعمال التجارية في المستقبل، والانخراط بشكل مباشر في تحديات الحياة الواقعية المهمة، إضافةً إلى تطوير الأفكار الإبداعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة؛ وتسعى موهبة مع شركائها إلى تهيئة بيئة داعمه للموهبة والإبداع انسجام مع رؤية المملكة 2030 الهادف إلى النهوض والرقي بمستوى المواطن السعودي للمنافسة العالمية.

يذكر أن حفل افتتاح المؤتمر السعودي للشبكات الذكية، سيشهد تكريم المجموعات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، وتعد "موهبة" شريكاً معرفياً للمؤتمر، ضمن إستراتيجيتها التي تهدف إلى بناء منظومة وأنموذج للموهبة والإبداع في مختلف المجالات، محلياً وإقليمياً وعالمياً.