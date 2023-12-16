تكنولوجيا: هاتف iPhone 17 Pro Max قد يكون أول هواتف الأيفون المميزة بثلاثة مستشعرات بدقة 48 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تفاصيل جديدة جاءت من موردي ابل كشف عنها المحلل “Jeff Pu” اليوم حيث تم التأكيد في هذه التفاصيل على دعم iPhone 17 Pro Max بمستشعر periscope telephoto بدقة 48 ميجا بيكسل.

قدمت ابل هاتف iPhone 15 Pro هذا العام بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وتخطط عملاق التكنولوجيا لدعم هاتف iPhone 16 Pro العام المقبل بكاميرة بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 48 ميجا بيكسل.

ولقد جاءت أحدث التفاصيل عبر المحلل “Jeff Pu” لتكشف عن أن هاتف iPhone 17 Pro Max يأتي بمستشعر periscope telephoto بدقة 48 ميجا بيكسل، لذا من المتوقع أن يكون أول من هواتف الأيفون التي تتضمن ثلاثة مستشعرات بدقة 48 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن تقدم ابل سلسلة iPhone 17 في حدث يعقد في 2025، بينما تعمل ابل الآن على تطوير سلسلة iPhone 16 التي تشغل عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة.

وتوضح التقارير الأخيرة إستراتيجة ابل في دعم هواتف الأيفون بمميزات أكثر لتتكامل الإصدارات القادمة مع نظارة الواقع المختلط Vision Pro، ولقد بدأت ابل بالفعل في دعم هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بميزة تسجيل فيديو المكاني، ولقد بدأ تنشيط الميزة في تحديث iOS 17.2 الأخير، حيث تعمل هذه الميزة على دعم المستخدم لتسجيل محتوى فيديو يدعم العرض ثلاثي الأبعاد لاحقاً بنظارة الواقع المختلط.

أيضاً من المقرر أن تعزز كاميرة periscope telephoto المميزة بدقة 48 ميجا بيكسل في iPhone 17 Pro Max تسجيل الفيديو بتحسينات وكفاءة أعلى لدعم مستخدمي نظارة Vision Pro.

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