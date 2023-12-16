شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاتف أيفون 16 قد يشبه تصميم iPhone 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت بضعة أشهر فقط منذ إصدار iPhone 15، لكن الشائعات حول الإصدار التالي بدأت بالفعل في الظهور، حيث روجت لبعض التغييرات الكبيرة لجهاز iPhone 16 العام المقبل.

إذن، ما الذي يمكن للمرء أن يتوقعه من iPhone التالي؟ هناك شائعات عن بعض التغييرات في التصميم التي قد تجلب إحساسًا بالحنين إلى الماضي، إلى جانب التغييرات الأخرى.

يقدم تقرير حديث من MacRumors نظرة ثاقبة حول تصميمات ما قبل الإنتاج المبكرة لجهاز iPhone 16، بما في ذلك المتغيرات المختلفة وتكوينات الأجهزة التي يدرسها مهندسو أبل لجهاز DeLorean، وهو الاسم الرمزي الداخلي المعطى لجهاز iPhone 16، حيث يُقال أنه قام بتغيير الأزرار وتصميم الكاميرا، بناءً على التحسينات التي تم إجراؤها في النماذج السابقة.

وعملت شركة Apple على العديد من النماذج الأولية لجهاز iPhone 16، والتي على الرغم من أنها تشترك في نفس لغة التصميم، إلا أن هناك بعض الاختلافات الطفيفة بينها.

تم تقديم النماذج الأولية بألوان مختلفة، بما في ذلك الأصفر والوردي ومنتصف الليل والأسود، ويتميز النموذج الأولي باللون الأصفر بزر الإجراء، وزر الصوت الموحد، ونتوء الكاميرا على طراز iPhone X.

وفي الوقت نفسه، يحتوي النموذج الأولي الوردي على زر إجراء وأزرار صوت ميكانيكية منفصلة، بينما يحتوي النموذج الأولي في منتصف الليل على زر إجراء أكبر وزر التقاط جديد، ووفقًا للتقرير، فإن النموذج الأولي لمنتصف الليل هو التصميم المتوقع في هذه المرحلة.

وأحد الاختلافات الرئيسية بين ايفونهذا العام وطراز العام المقبل ستكون وحدة الكاميرا، والتي وفقًا للتقرير سيكون لها ترتيب رأسي.

يوجد تصميمان لنتوء الكاميرا لجهاز iPhone 16 في الاعتبار – تصميم على طراز iPhone 12 مع عدستين للكاميرا تقع إحداهما فوق الأخرى وتصميم من نوع iPhone X مع غلاف فردي على شكل حبة. على الرغم من أنه يتم النظر في كلا التصميمين، فقد استخدمت شركة Apple تصميم الكاميرا الشبيه بـ iPhone 12 مع عدستين متميزتين على نطاق أوسع في وحدات النموذج الأولي الخاصة بها.

وكانت النماذج الأولية لـ iPhone 16 تحتوي على زر واحد للتحكم في مستوى الصوت، مما يوفر للمستخدمين ردود فعل لمسية، ومع ذلك، تم التخلي عن خطة اعتماد زر مستوى الصوت الموحد بسبب مشكلات فنية، وسيتم استخدام الأزرار الميكانيكية مرة أخرى.

مع iPhone 15 Pro، استبدلت Apple زر الإجراء بمفتاح كتم الصوت. يشير التقرير إلى أنه يمكن لشركة Apple التخلص التدريجي من مفتاح كتم الصوت في طرازات iPhone الفانيليا لصالح هذا الزر الجديد. يختلف حجم زر الإجراء باختلاف النماذج الأولية، حيث يتميز بعضها بزر سعوي أكبر تم إنشاؤه كجزء من Project Atlas.

Apple تختبر "زر الالتقاط" على نماذج iPhone 16 الأولية

تحتوي بعض النماذج الأولية أيضًا على زر على الجانب الأيمن من iPhone 16. وسيتم تجهيز الزر، المسمى زر الالتقاط، بمستشعر القوة ووظيفة "تبديل اللباقة".

سيكون موجودًا على الجانب الذي كان يوجد فيه انقطاع mmWave في طرز iPhone الأمريكية، بينما سيتم وضع الهوائي على الجانب الأيسر. قامت Apple بتطوير تكوين أجهزة احتياطية يستبعد زر الالتقاط في حالة حدوث أي مشكلات أثناء تطويره.

تبقى الجزيرة الديناميكية في المقدمة

تبدو الواجهة الأمامية لجهاز iPhone 16 مشابهة لسابقه، باستخدام الجزيرة الديناميكية. يحتوي الطراز الأساسي للهاتف على شاشة يمكن مقارنتها في الغالب بجهاز iPhone السابق، دون أي تغييرات كبيرة. على غرار iPhone 15، تحتوي النماذج الأولية لجهاز iPhone 16 أيضًا على منفذ USB-C الموجود في الأسفل.

شوهدت النماذج الأولية لجهاز iPhone 16 بثلاثة ألوان: الأصفر والوردي ومنتصف الليل. بينما تشير الوثائق إلى أن خيارات الألوان الأخرى التي تم تطويرها لجهاز iPhone 15 تم استخدامها أيضًا للاختبار في مرحلة ما.

لا تزال التصميمات المبكرة عرضة للتغييرات نظرًا لوجود تكوينات متعددة للأجهزة، مما يشير إلى أن خطط تصميم Apple ليست نهائية بعد.