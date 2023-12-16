شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقابل 25 مليون دولار.. أبل تسوى دعوى قضائية خاصة بميزة Family Sharing والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير engadget أنه إذا استخدمت ميزة المشاركة العائلية من أبل مع شخص آخر على الأقل واشتريت اشتراكًا في أحد التطبيقات من خلال متجر التطبيقات بين عامي 2015 و2019، فقد تحصل على تسوية تصل إلى 50 دولارًا من الشركة، حيث تفيد تقارير MacRumors أن شركة Apple ستدفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية تتهم عملاق التكنولوجيا بتضليل العملاء بشأن Family Sharing.

وفقًا للتقرير، تتيح هذه الميزة لما يصل إلى ستة أفراد من العائلة مشاركة اشتراكات التطبيق مع بعضهم البعض ولكنها تسمح للمطورين الفرديين بمنع الأشخاص من مشاركة اشتراك واحد إذا رغبوا في ذلك.

وتتهم الدعوى، التي تم رفعها في عام 2019، شركة آبل بعدم الشفافية بشأن هذا الأمر وتضليل العملاء من خلال جعلهم يعتقدون أنه يمكنهم مشاركة اشتراك في كل تطبيق متاح في متجر التطبيقات، وأن الغالبية العظمى من التطبيقات القائمة على الاشتراك" تدعم المشاركة العائلية، كما تزعم الدعوى القضائية.

وتزعم الشكوى أيضًا أن شركة آبل وضعت إعلانات على الصفحات المقصودة لبعض التطبيقات القائمة على الاشتراك والتي لا تدعم المشاركة العائلية، وأدى هذا إلى قيام "ملايين العملاء" بتنزيل التطبيقات القائمة على الاشتراك معتقدين أنهم سيكونون قادرين على الوصول إليها من خلال اشتراك Family Sharing الخاص بهم، حسبما تقول، مستشهدة بموقع YouTube Red ولعبة ألغاز تسمى Brainwell كأمثلة للتطبيقات التي لا تدعم مشاركة ملفاتهم الخاصة الاشتراكات مع أفراد الأسرة.

وبحسب ما ورد نفت شركة Apple ارتكاب أي مخالفات ووافقت فقط على تسوية القضية لتجنب التكاليف المحتملة المرتبطة بالمحاكمة أمام هيئة محلفين، ولم تستجب الشركة لطلب التعليق من Engadget.